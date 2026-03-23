Lösung soll bis 22. Mai her: SC Wallburg gibt die Suche nach einem neuen Vorstand nicht auf

Weil die Vereinsspitze ihre Ämter niederlegt, bangt der SC Wallburg seit rund zwei Monaten um seine Zukunft. Interessenten für die Posten gibt es seither nicht.
Geregelte Finanzen, vielfältige Aktivitäten, Highlights der Jugend auf dem grünen Rasen, Investitionen in die Zukunft im Clubheim, Entlastung der Vorstandschaft ohne Gegenstimme – die turnusmäßige Hauptversammlung des Sportclub Wallburg war von einem zügig und reibungslos abgewickelten, harmonischen Verlauf geprägt. Wäre da nicht die weiterhin erfolglose Suche nach Nachfolgern für die beiden Vorsitzenden Thomas Mutschler und Tobias Schaub, die schon seit geraumer Zeit angekündigt haben, für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen.