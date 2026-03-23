Lösung soll bis 22. Mai her: SC Wallburg gibt die Suche nach einem neuen Vorstand nicht auf

Weil die Vereinsspitze ihre Ämter niederlegt, bangt der SC Wallburg seit rund zwei Monaten um seine Zukunft. Interessenten für die Posten gibt es seither nicht.

Geregelte Finanzen, vielfältige Aktivitäten, Highlights der Jugend auf dem grünen Rasen, Investitionen in die Zukunft im Clubheim, Entlastung der Vorstandschaft ohne Gegenstimme – die turnusmäßige Hauptversammlung des Sportclub Wallburg war von einem zügig und reibungslos abgewickelten, harmonischen Verlauf geprägt. Wäre da nicht die weiterhin erfolglose Suche nach Nachfolgern für die beiden Vorsitzenden Thomas Mutschler und Tobias Schaub, die schon seit geraumer Zeit angekündigt haben, für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Als der Tagesordnungspunkt Neuwahlen anstand und sich aus der voll besetzten Gaststätte des Clubheims niemand zur Übernahme eines der Ämter bereit erklärte, stimmte die Versammlung dem Antrag von Jugendleiter Stefan Hunn zu, bis zum 22. Mai die Neuwahl zu vertagen und noch einmal „in aller Ruhe“ nach Mitbürgern zu suchen, die zur Übernahme eines der Ehrenämter bereit sind. Um den gesamten Aufgabenbereich in der Vereinsführung auf mehrere Schultern zu verteilen, hatte die Versammlung zuvor einer Satzungsänderung zugestimmt, nach der die Vorstandschaft auf vier Gleichberechtigte sowie ein Verwaltungsrat mit vier bis sechs Mitgliedern eingerichtet werden sollen. Ziel: mehrere Schultern, weniger Last für den einzelnen.

Ortsvorsteherin Ibert will am Verein festhalten

Dass man alles in der Macht Stehende unternehmen müsse, für die Vereinsführung Mitverantwortliche zu finden, dafür appellierte ausdrücklich auch Wallburgs Ortsvorsteherin Marion Ibert, die zuvor schon die Entlastung der Vorstandschaft – diese wurde von der Versammlung ohne Gegenstimme erteilt – geleitet hatte und die Arbeit der Verantwortlichen ausdrücklich gelobt hatte. „Der SC ist ein toller Verein, der für unser Dorf sehr wichtig ist“, so Ibert. Und so brachte sie auch ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Suche nach neuen Verantwortlichen von Erfolg gekrönt ist.

Was passieren würde, sollte das nicht gelingen, erläuterte Mutschler noch einmal wie schon bei einer der vorausgehenden Informationsveranstaltungen. Das Ende des Vereins müsste das nicht bedeuten. Vielmehr müsse man sich dann an das Registeramt wenden, das dann im Zweifel einen Notvorstand ernennen könne. Vor den damit verbundenen finanziellen Konsequenzen warnte Mutschler eindringlich.

Die zuvor vorgetragenen Berichte zeugten von einem aktiven Vereinsleben. Das traditionelle Kesselfleischessen, die Christbaum-Sammelaktion der Jugendlichen, ein Familienspielenachmittag, das Clubhaus-Opening, oder das Oktoberfest – alles stieß auch im zurückliegenden Jahr auf eine erfreuliche Resonanz, wie Mutschler erinnerte.

Kooperation mit Vereinen der Stadtteile wird gelobt

Franziska Schaub als Vorsitzende im Bereich Finanzen freute sich über „eine große Treue“ der insgesamt 263 Mitglieder, benannte anhand anschaulicher Grafiken Ausgaben (beispielsweise für eine Theken-Neueinrichtung) und Einnahmen (unter anderem aus Mitgliedsbeiträgen, Sponsoring, einer Spendenaktion, Einnahmen aus Veranstaltungen). Mit dem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2025 verknüpfte sie die Finanzplanung für das neue Jahr, in dem ein neutrales Betriebsergebnis die Zielsetzung sei.

Jugendleiter Hunn betonte die „tolle Kooperation mit Münchweier“ im Spielbetrieb, so wie an anderer Stelle die Kooperation mit Ettenheimweiler im Seniorenbereich gelobt wurde. Eine Sonderstellung nehme nach wie vor das traditionelle Jugendturnier ein, das Jahr für Jahr auf riesige Resonanz stößt. In diesem Jahr soll das Jugendturnier in Kombination mit einem Sportfest in die 800-Jahr-Feier Wallburgs eingebettet werden.