Lösung gefunden: Nach Müllchaos in Oberndorf – Altkleidercontainer sind einsatzbereit

Mit dem neuen Angebot zur Altkleidersammlung am Werkhof soll die Kleiderspende wieder einigermaßen einfach funktionieren.
Nachdem seit Anfang September keine Container der Texaid GmbH mehr auf öffentlichen Flächen in Oberndorf zu finden sind, kommt nun endlich die von der Stadt bereits im Herbst angekündigte Lösung auf dem Werkhofgelände zum Tragen. Seit dem 7. Januar können zu den Öffnungszeiten des Werkhofs in Containern der Aktion Hoffnung Rottenburg-Stuttgart Altkleider abgegeben werden, teilt die Stadtverwaltung mit.