Kreisverkehr in Balingen-Weilstetten: Lösung gefunden – nun rückt der Mäher an

Der Kreisverkehr kurz vor Weilstetten hat lange Zeit den Ortschaftsrat beschäftigt. Nun wurde endlich eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden.
Als „Schande für den Flecken“ wurde der Kreisverkehr vor Weilstetten noch vor wenigen Monaten im Ortsgremium bezeichnet. Die Gestaltung des Verkehrsknotenpunktes ist ein heiß diskutiertes Thema, das schon seit vielen Jahren den Balinger Ortsteil beschäftigt. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung machte das Gremium zusammen mit Baudezernent Michael Wagner endlich einen Knopf an das leidige Thema.