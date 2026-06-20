Kreisverkehr in Balingen-Weilstetten: Lösung gefunden – nun rückt der Mäher an

Der Kreisverkehr kurz vor Weilstetten hat lange Zeit den Ortschaftsrat beschäftigt. Nun wurde endlich eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden.

Als „Schande für den Flecken“ wurde der Kreisverkehr vor Weilstetten noch vor wenigen Monaten im Ortsgremium bezeichnet. Die Gestaltung des Verkehrsknotenpunktes ist ein heiß diskutiertes Thema, das schon seit vielen Jahren den Balinger Ortsteil beschäftigt. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung machte das Gremium zusammen mit Baudezernent Michael Wagner endlich einen Knopf an das leidige Thema.

Die Kritik an der Pflege des Kreisels fand in der Sitzung im April einen neuen Höhepunkt. Womöglich war dies der Grund, wieso Baudezernent Wagner den Rat am Dienstagabend besuchte – im Gepäck ein Vorschlag, wie die Gestaltung zukünftig aussehen könnte.

Keine Bepflanzung konnte richtig überzeugen

Allzu groß war dieser Koffer aber nicht: „Ich kann Ihnen heute Abend genau einen Vorschlag unterbreiten, der realistisch umsetzbar ist“, so Wagner zu Beginn. Dieser sieht vor, den Kreisverkehr einmal komplett niederzumähen und eine Rasenfläche daraus zu machen.

„Wir können per Mähgerät mit Ausleger relativ weit und gefahrlos in die Insel hineinmähen“, stellte Wagner die Idee vor. Den inneren Teil könne ein Mitarbeiter mithilfe eines ferngesteuerten Mähers bearbeiten. Die Wacholder in der Mitte der Insel könnten bestehen bleiben.

In den vergangenen Jahren wurde viel ausprobiert bezüglich Bepflanzung, überzeugen konnte den Rat und die Einwohner nichts so richtig. Mit Blühständen und ökologischen Ausgleichsflächen wurde praktiziert. Die jüngst eingebrachte insektenfreundliche sowie pflegeleichte Blumenmischung stellte sich ebenfalls als nicht ästhetisch heraus, was zu Frust im Rat führte.

Regelmäßige Pflege des Kreisverkehrs schwer umsetzbar

Einen Grund für stark limitierte Gestaltungsbandbreite führte Wagner dem Gremium noch mal vor Augen. „Der Kreisverkehr befindet sich außerorts, was bedeutet, dass Verkehrsteilnehmer in der Regel mit hohen Geschwindigkeiten auf die Stelle zufahren.“ Hinzu komme ein erhebliches Verkehrsaufkommen – immerhin treffen hier zwei Landesstraßen und die Bundesstraße 463 zusammen.

Also ist eine regelmäßige Pflege des Kreisverkehrs rein aus Gründen der Sicherheit ausgeschlossen. „Ich habe eine Verantwortung für meine Mitarbeiter und kann diese nicht solchen Gefahren aussetzen“, sagte Wagner.

Kreisverkehr in Dormettingen als Vorbild? Ähnlich könnte die Rasenfläche im Kreisel bei Weilstetten bald auch aussehen. Foto: Eyckeler

Größere Einbauten sind ebenfalls nicht möglich, da im Falle, dass ein Autofahrer die Insel überfährt, kein Hindernis im Weg stehen darf. Mit dem Abmähen des Kreisels etwa alle sechs Wochen würde die Stadt auch dem Unkrautbewuchs beikommen, meinte Wagner.

„Ich muss letztlich empfehlen, mit den Bepflanzungsversuchen aufzuhören. So werden wir nicht mehr glücklich“, schloss der Baudezernent seinen Vortrag. Das Rasenmodell stellt demnach die einzige annehmbare Lösung dar.

Wunsch: erstes Mähen noch vor dem Heimatfest

Im Gremium überwogen generell die Erleichterung und Freude, überhaupt eine Lösung präsentiert bekommen zu haben. Ralf Berner stimmte den Ausführungen uneingeschränkt zu, und auch Danny Köhler dankte Wagner für diesen „lösungsorientierten Ansatz“.

Angela Bitzer gab Wagner noch einen Vorschlag mit auf den Rückweg ins Rathaus. „Vielleicht ist es möglich, niedriges Buschwerk wie zum Beispiel Fünffingerkraut auf der Insel anzupflanzen.“ Wagner versprach, diesen Vorschlag prüfen zu lassen.

Einen weiteren Wunsch äußerte Christian Beilharz, der darum bat, den Kreisverkehr spätestens bis zum Heimatfest am 25. und 26. Juni einmal komplett abzumähen. „Dann ist er bereits für die Besucher ansehnlich und vorzeigbar.“

Ein Nebeneffekt, der ebenfalls zum Tragen kam: Durch das Abmähen kommt das eingebrachte „W“ im Kreisverkehr besser zur Geltung, wobei sich die Räte noch immer nicht ganz einig über die exakte Positionierung sind.

Letztlich stimmte das Gremium bei zwei Enthaltungen für Wagners Vorschlag. So sollte demnächst der Mäher anrücken und den wilden Bewuchs auf der Insel zurechtschneiden. Möglicherweise ist damit das letzte Kapitel einer zähen Geschichte erzählt.