Lösung für Bezirksligisten: TSF Dornhan ziehen Team zurück

Die TSF Dornhan haben nach turbulenten Wochen eine Trainerlösung für ihr Bezirksligamannschaft gefunden. Allerdings gab es in dem Zusammenhang nicht nur gute Neuigkeiten.

Anfang Dezember hatten die Turn- und Sportfreunde Dornhan ihr Trainerteam der Bezirksligamannschaft, Danilo Cristilli und Emre Karamdemir, sowie mit Ahmet Colak einen Spieler verloren, als die Trainer zurückgetreten waren. Für die letzten beiden Spiele war mit Julian Haas die Stelle des Trainers kurzfristig intern besetzt worden. Nun haben die TSF zum Start des neuen Jahres bekannt gegeben, dass Haas bis zum Saisonende Trainer bleiben wird, aber das nicht alleine.

Mannschaft abgemeldet Mit Daniel Schreiber wird Haas das neue Trainerduo bilden. Julian Haas ist selbst Spieler in der Bezirksligamannschaft und eine wichtige Stütze im Team sowie Teil der Vorstandschaft. Daniel Schreiber war Trainer der zweiten Dornhaner Mannschaft (Kreisliga B3). Diese wurde allerdings nun vom Verein vom Spielbetrieb der aktuellen Saison 2025/26 abgemeldet.

„Grund für diese Entscheidung ist anhaltender Personalmangel, der es uns leider nicht mehr ermöglicht, einen regelmäßigen und ordnungsgemäßen Spielbetrieb sicherzustellen. Wir bedauern diesen Schritt sehr und bitten um Verständnis für unsere Situation“, teilen die Vereinsverantwortlichen in ihrem Post auf Instagram mit.

Ziel sei es, für die kommende Spielzeit wieder eine zweite Mannschaft zu stellen. „Wir hoffen und versuchen alles“, so der Verein.

Die Spieler der zweiten Dornhaner Mannschaft werden sich zur Rückrunde dem Bezirksligateam anschließen.

Rückstand aufholen

Das neue Trainerteam, Schreiber und Haas, hat für die Restsaison in der Bezirksliga eine schwere Aufgabe vor sich. Der Tabellenvorletzte hat aus 16 Spielen zwölf Punkte geholt und zum ersten Nichtabstiegsplatz sieben Punkte Rückstand aufzuholen. Zuletzt hatte man vor der Pause das Abstiegsduell gegen den FV Grün-Weiß Ottenbronn mit 1:3 verloren.

„Die beiden werden alles daran setzen, ein starkes Team zu formen, um die Mission Klassenerhalt in der Bezirksliga erfolgreich abzuschließen“, teilt der Verein mit Blick auf das neue Trainerduo mit.