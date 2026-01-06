Lösung für Bezirksligisten: TSF Dornhan ziehen Team zurück

Die TSF Dornhan haben nach turbulenten Wochen eine Trainerlösung für ihr Bezirksligamannschaft gefunden. Allerdings gab es in dem Zusammenhang nicht nur gute Neuigkeiten.
Anfang Dezember hatten die Turn- und Sportfreunde Dornhan ihr Trainerteam der Bezirksligamannschaft, Danilo Cristilli und Emre Karamdemir, sowie mit Ahmet Colak einen Spieler verloren, als die Trainer zurückgetreten waren. Für die letzten beiden Spiele war mit Julian Haas die Stelle des Trainers kurzfristig intern besetzt worden. Nun haben die TSF zum Start des neuen Jahres bekannt gegeben, dass Haas bis zum Saisonende Trainer bleiben wird, aber das nicht alleine.