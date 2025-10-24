Löschwasserteiche Schramberg: Belastung der Höfe vorerst abgewendet

Wer für das Bereitstellen von Löschwasser im Außenbereich letztlich zuständig ist, sorgte im Gemeinderat für heftige Diskussionen.
Schon in der Einwohnerfragestunde des Gemeinderats kam das Thema Löschwasser hoch. Der Altstadt- und Ortschaftsrat Josef Günter fragte, ob man die Entscheidung über zentrale Teile des Beschlussvorschlags der Verwaltung nicht verschieben könne, „bis die Dinge geklärt sind“. Er wandte sich vor allem gegen den Passus „Die Bereitstellung von Löschwasser im Außenbereich (Neubau und Erhalt) soll künftig grundsätzlich von den Nutznießern geleistet werden“.