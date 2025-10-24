Löschwasserteiche Schramberg: Belastung der Höfe vorerst abgewendet

Wer für das Bereitstellen von Löschwasser im Außenbereich letztlich zuständig ist, sorgte im Gemeinderat für heftige Diskussionen.

Schon in der Einwohnerfragestunde des Gemeinderats kam das Thema Löschwasser hoch. Der Altstadt- und Ortschaftsrat Josef Günter fragte, ob man die Entscheidung über zentrale Teile des Beschlussvorschlags der Verwaltung nicht verschieben könne, „bis die Dinge geklärt sind“. Er wandte sich vor allem gegen den Passus „Die Bereitstellung von Löschwasser im Außenbereich (Neubau und Erhalt) soll künftig grundsätzlich von den Nutznießern geleistet werden“.

Martin Moosmann, ebenfalls aus Tennenbronn, schlug in die selbe Kerbe. Er fragte nach der Verantwortung für die Unterhaltung der Löschteiche: Im Innenbereich wäre die Stadt durchgängig zuständig, im Außenbereich nicht. „Wir brauchen einen Grundsatzbeschluss, damit die Leute wissen, es kommt etwas auf sie zu“, antwortete Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.

Als dann der Tagesordnung Löschwasser an der Reihe war, kritisierte Thomas Brantner, dass ein „bürokratisches Monster“ geschaffen werde. Auch er hielt es für falsch, die Verantwortung auf die Eigentümer zu verlagern. Tanja Witkowski meinte ebenfalls, man könne„nicht alles auf die Besitzer abwälzen“.

Da sprang Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß in die Bresche: Derzeit sei die Stadt für die Löschwasserversorgung verantwortlich, was auch haftungsrechtlich Konsequenzen habe.

Stadt will Nutznießer in Verantwortung nehmen

Es sei tatsächlich ein bürokratisches Monster, wenn die Stadt 200 Höfe betrachten müsse. Bei den Kosten kämen auf die Stadt schätzungsweise mehr als drei Millionen Euro zu. Bei der aktuellen Haushaltslage habe die Stadtverwaltung keine andere Möglichkeit gesehen, als die Nutznießer in die Verantwortung zu nehmen.

Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle wies wie schon im Ausschuss für Umwelt und Technik auf Menschenrettung als erste Priorität hin, es müsse ausreichend Löschwasser geben. Ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen oder ein großer Tank auf einem Dreiachser wären keine sichere Lösung, wenn es um Menschenrettung gehen müsse. Rechtlich sei dann die Stadt in der Haftung.

Änderungsantrag der Freien/Neuen Liste

Udo Neudeck (Freie/Neue Liste) kritisierte, vieles wäre noch nicht geklärt, trotzdem schaffe man mit dem Beschlussvorschlag schon Fakten. Er stellte den Antrag, den Passus, dass die Nutznießer pauschal verantwortlich seien, nicht zu beschließen.Rehfuß gab noch nicht auf: Man brauche einen Grundsatzbeschluss, sonst müsse die Stadt die 200 Gehöfte anschauen.

Ralf Rückert (Freie/Neue Liste), Oskar Rapp (Freie/Neue Liste) wiesen verärgert darauf hin, dass die Bedarfsanalyse Fehler enthalte, zum Beispiel Hydranten nicht aufgeführt seien, man erst mal die Grundlagen richtig machen müsse.Nach einigem Hin- und Her mit der Rednerliste und der Geschäftsordnung stimmte der Gemeinderat schließlich für Neudecks Änderungsantrag und damit nur für die Erarbeitung der notwendigen Maßnahmen.