Die Feuerwehr hat beim Einsatz am brennenden Wohngebäude in Renfrizhausen in der vergangenen Woche nicht nur gegen die Flammen gekämpft – sondern auch gegen die Umstände. Es fehlte den Kameraden an Löschwasser. Und es fehlten Führerscheine.

„Die Feuerwehr im Landkreis ist gut aufgestellt“, hatte der stellvertretende Kreisbrandmeister Manuel Suhr unserer Redaktion in einem Interview noch gesagt.

Doch bei den Löscharbeiten an dem brennenden Wohnhaus in Renfrizhausen am 18. Juli ist es zu gravierenden Pannen gekommen. Das ist dort in der jüngsten Ortschaftsratssitzung zur Sprache gekommen. Ortschaftsrat Tobias Gäckle, früherer Abteilungskommandant in Renfrizhausen, sorgte für Aufklärung.

Der ausgetrocknete Löschteich war schon im Mai Thema im Renfrizhauser Ortschaftsrat gewesen, allein wegen der Waldbrandgefahr, wie Ortsvorsteher Reiner Kimmich in der Sitzung berichtete. Eigentlich stand nur noch ein Vor-Ort-Termin mit der 26-jährigen Forstrevierleiterin Josephine Crocoll aus, um über die Zukunft des Teichs zu entscheiden.

„300 Liter pro Minutereichen gerade mal für einen C-Schlauch“

Die Reserve dieses Teiches würde, wie der frühere Abteilungskommandant Tobias Gäckle erklärte, problemlos reichen, um in der Zwischenzeit eine geeignete Leitung vom Mühlbach herauf zu legen.

Tobias Gäckle erklärte in der Ortschaftsratsitzung am Dienstag aber auch, dass der Wasserhochbehälter in Bergfelden nur wenige Meter höher stehe als der Renfrizhauser Palmen und dadurch der Druck und das Volumen nicht ausreichend wäre, um Häuser zu löschen. „300 Liter in der Minute reichen gerade mal für einen C-Schlauch, damit kann ich keine brennenden Häuser löschen“ so Tobias Gäckle.

Nur Insider wüssten, dass sich auf der unweit entfernten Kohlplatte ein anderer Wasserkreis mit mehr Druck befindet. Ob dieser gereicht hätte, stellte Gäckle mit dem Wort „grenzwertig“ aber auch in Frage.

Das sollte aber noch nicht alles an Pannen gewesen sein, über die Tobias Gäckle in der Ortschaftsratsitzung berichten konnte. Während in der Palmenstraße ein Wohnhaus mit einer älteren Bewohnerin in Flammen stand, saßen offenbar währenddessen nur wenige hundert Meter entfernt vier Mann fix und fertig für den Einsatz umgezogen im Feuerwehrfahrzeug. Sie konnten laut Gäckle aber nicht herausfahren, weil keiner eine Fahrerlaubnis für den 7,5-Tonner besaß. Der Zufall wollte es, dass Tobias Gäckle nach seinen Angaben gerade zu dieser Zeit mit dem Firmenfahrzeug seines Arbeitgebers unterwegs war und so rein zufällig die Situation mitbekommen hatte. Er hatte daraufhin schnell das Firmenfahrzeug gegen das Feuerwehrauto getauscht.

Das Stadtbauamt habe großzügig auf dieSaugstelle verzichtet

Normalerweise reiche der Mühlbach das ganze Jahr über, auch in heißen trockenen Sommern aus, um eine Löschwasserversorgung zu legen, erläuterte Gäckle.

Vor dem Brückenneubau habe es dort, wie er sich erinnert, auch eine Saugstelle für eine Entnahme- und Übergabestelle für die Feuerwehr gegeben. Da sie aber nicht genehmigt gewesen war, habe das Stadtbauamt trotz Hinweisen aus den Kreisen der Feuerwehr beim Neubau großzügig auf so eine Saugstelle verzichtet.

Um nun den benötigten hohen Wasserspiegel für die Pumpe im Bach zu erhalten, hatten die Feuerwehrmänner während des Einsatzes zuerst 100 Sandsäcke als Damm zum Anstauen des Wassers im Mühlbach verbauen müssen.

Tobias Gäckle stellte allerdings ebenfalls klar: Auch mit mehr Löschwasser wäre das Haus in der Palmenstraße nicht zu halten gewesen.