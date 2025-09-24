Lörracherin lebt für den Sport: Trainerin für die jungen TuS-Leichtathleten

Auf einen Kaffee mit Hanna Ott, Mutter, Sportlerin und engagierte Trainerin. Der TuS Stetten in Lörrach ist quasi ihre zweite Familie. Warum sie Sport so wichtig findet.
Sie hat es natürlich in den Genen, das Faible für den Sport. „Ich bin aus einer echten Handballer-Familie“, erzählt sie. Der Vater ist aktiv mit dabei, die Mutter spielt Volleyball. Sie selbst zog es eher per Zufall über Freundinnen zur Leichtathletik. Schnell merkte sie, dass die Möglichkeit, die die vielen Disziplinen bieten, genau ihr Ding sind. Zwar sei es eine Individualsportart, trotzdem trete man als Mannschaft auf, und die Staffeln schweißten einen zusammen, so ihre Erfahrung.