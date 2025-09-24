Lörracherin lebt für den Sport: Trainerin für die jungen TuS-Leichtathleten

Auf einen Kaffee mit Hanna Ott, Mutter, Sportlerin und engagierte Trainerin. Der TuS Stetten in Lörrach ist quasi ihre zweite Familie. Warum sie Sport so wichtig findet.

Sie hat es natürlich in den Genen, das Faible für den Sport. „Ich bin aus einer echten Handballer-Familie“, erzählt sie. Der Vater ist aktiv mit dabei, die Mutter spielt Volleyball. Sie selbst zog es eher per Zufall über Freundinnen zur Leichtathletik. Schnell merkte sie, dass die Möglichkeit, die die vielen Disziplinen bieten, genau ihr Ding sind. Zwar sei es eine Individualsportart, trotzdem trete man als Mannschaft auf, und die Staffeln schweißten einen zusammen, so ihre Erfahrung.

Badische Meisterin im Siebenkampf Hanna Ott war leidenschaftliche Siebenkämpferin, besonders gut waren ihre Leistungen im Stabhochsprung, wo sie es auf 2,90 Meter brachte und Badische Meisterin wurde. „Angst hatte ich nie“. Dennoch staunt sie über die Leistungen, wie sie gerade jüngst bei der WM in Tokio zu sehen waren. „Über sechs Meter! Das ist Wahnsinn.“

In der Pubertät ändere sich gerade im leistungsorientierten Sport viel. „Einige hören auf, orientieren sich neu.“ Sie selbst war stets mit Leib und Seele dabei. Bis zu fünf Mal die Woche Training, an den Wochenenden Wettkämpfe, regelmäßige Trainingslager – da wurde der TuS zu ihrer zweiten Familie. „Samstags haben wir dann gemeinsam Altpapier gesammelt. Mir hat das alles einen Riesenspaß gemacht“, erinnert sie sich gerne zurück.

Inzwischen ist die gebürtige Lörracherin, die am HTG ihr Abitur machte, 32 und Mutter zweier Kinder. Sie studierte in Karlsruhe – „es war gut, mal wegzukommen und sich ein bisschen abzunabeln“ – kam aber wieder gerne zurück nach Lörrach. Hier arbeitet sie seit längerem in der Sporttherapie.

Lange dauerte ihre TuS-Pause nicht. Schnell wurde sie als Trainerin angefragt. Und so schnappte sie ihre Kids am Montagabend und schleppte sie einfach mit ins Grütt oder in die Halle, je nachdem, wo das Leichtathletik-Training stattfindet. „Die wachsen da ganz selbstverständlich in die Sportfamilie mit hinein.“

Weniger Engagement im Ehrenamt

Bei ihrem Mann stößt Hanna Ott damit jedenfalls auf offene Ohren, denn auch er ist leidenschaftlicher Leichtathlet, war Leistungssportler, mehrfacher Schweizer Meister und Rekordhalter. In seiner Freizeit arbeitet er ebenfalls als Trainer.

Solches Engagement gibt es ihrem Eindruck nach seltener als früher. „Die Menschen haben alle so viel Druck und so viel zu tun. Wahrscheinlich liegt es daran“, meint sie nachdenklich. Jedenfalls fehlten Trainer im Ehrenamt, auch der Einsatz der Eltern werde weniger. „Wer immer Interesse hat, als Trainer zu arbeiten, ist willkommen. Es braucht nicht unbedingt einen Trainerschein“, so ihr Appell.

Im Stadion quasi Zuhause ist Hanna Ott. Foto: Pixabay

Hanna Ott findet es wichtig, dass Kinder früh und viel Sport machen. Genauso wie Erwachsene. „Das macht den Kopf frei, hält jung und gesund.“ Gelenke, Muskeln, Haltung, Fitness und mentale Stärke, das alles ließe sich durch entsprechenden Sport fit halten. „Wer keine Lust auf Joggen hat, sollte sich einfach etwas anderes suchen. Es gibt so viele tolle Sportarten.“

Ihr Herz brennt für die Leichtathletik. Eine Leidenschaft, die sie glücklicherweise mit ihrem Mann teilt. Sie kann sich jedenfalls ein Leben ohne Sport gar nicht vorstellen.

Nicht nur eine Gelegenheit zum Blödsinn machen

Dabei sei es heute schon etwas schwerer, die Kids beim Training bei der Stange zu halten. In jungem Alter sei wirklich jeder willkommen, später gehe es dann schon auch um Leistungsbereitschaft. „Wer nur Blödsinn macht, passt nicht dazu“, sagt sie klar. Sie stellt im Training fest: Die Koordinationsfähigkeiten der Kinder lassen nach. „Es gibt tatsächlich welche, die kaum eine Rolle vorwärts hinbekommen.“ Und dass beim Trainingslager von manchen lieber die Handys gezückt werden, anstatt abends gemeinsam zusammenzusitzen, ist ihr auch ein Rätsel.

Sie möchte auf jeden Fall ihre Liebe zur Leichtathletik weitergeben. Die Trainer waren für sie wichtige Bezugspersonen. Das möchte sie auch gerne sein. „Für mich gab es immer nur den TuS. Hier kennt jeder jeden, ich bin hier groß geworden. Und ich konnte bei allem Spaß immer auch Leistung zeigen.“

Sie ist gespannt, ob ihre beiden Kleinen sich von dieser Liebe anstecken lassen werden.