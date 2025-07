Lörracher Wehr zieht Bilanz: Wehr benötigt mehr hauptamtliche Kräfte – und wo noch Bedarf besteht

1 OB-Stellvertreterin Margarete Kurfeß übergibt symbolisch den Schlüssel zum neuen Rüstwagen für Unfallrettung an den Feuerwehrkommandanten Michael Ortlieb. Foto: Regine Ounas-Kräusel Die Feuerwehr Lörrach muss immer mehr Einsätze bewältigen: Im Jahr 2024 waren es 753. Vielfältige Herausforderungen sind zu meistern.







Link kopiert



Gesamtkommandant Michael Ortlieb dankte ehren- und hauptamtlichen Wehrleuten für ihren Einsatz, als er die Versammelten in der Hauptfeuerwache begrüßte. Die Zahl der Einsätze steige immer weiter und auch die Dokumentationspflichten nähmen zu, sagte er bei der Hauptversammlung: „Aber wir helfen aus Überzeugung.“ An die Adresse der Stadt sagte er, die Feuerwehr benötige in Zukunft mehr hauptamtliche Kräfte. Aktuell stellen die Hauptamtlichen das Kommando, halten Fahrzeuge und Ausrüstung instand, arbeiten in Einsatzzentrale und Verwaltung und erledigen kleinere Einsätze.