Lörracher Urlaubstrends: Der Mensch will reisen, und es gibt neue Traumziele

Kaum sind die Pfingstferien vorbei, denken viele Lörracher an den Sommerurlaub. Denn egal wie sich Preise oder die Weltlage verändern: Reisen steht ganz oben auf der Wunschliste.

Eskalation im Iran, drohender Kerosin-Mangel, allgemeine Preissteigerung: Denken die Menschen da überhaupt noch an Urlaub? Können sie sich den überhaupt noch leisten? Ja, das tun sie, obwohl die Preise tatsächlich angezogen haben. Das erfährt Reisebüroleiter Michael Seilnacht in seinem Tagesgeschäft. „Das Reisen liegt den Menschen sehr am Herzen“, sagt er gegenüber unserer Redaktion. „Diejenigen, die zu uns kommen sagen klar: ‚Das ist es mir wert.'“

Es wird meist früh geplant Dabei gehe der Trend hin zu mehr Individualität, zu hochwertigeren Angeboten und zur frühen Planung. „Der Urlaub von der Stange gerät zunehmend ins Hintertreffen.“ Klassische Reiseziele sind nach wie vor die Mittelmeerländer wie Spanien, Griechenland oder die Kanaren. Im Fokus stehe bei Vielen – und zwar altersunabhängig – das Thema Sicherheit. Dafür böten Reisebüros im Übrigen auch Pauschalreisen an. Hier gebe es weitgehende Absicherungen, falls im Urlaubsland Krisen drohen, bei Flugausfällen oder anderen Widrigkeiten, und es werden Flex-Optionen angeboten. Beruhigend für Reisende: Falls etwas passiert, kümmert sich der Reiseveranstalter. „Wir holen die Leute dann zurück“.

Unsere Empfehlung für Sie Flughafen in Basel Hauptpiste wird erneuert – EuroAirport im Ausnahmezustand Die groben Betonarbeiten sind nach zwei Wochen Bauzeit so gut wie abgeschlossen. Nun muss die im Mittelteil sanierte Hauptpiste des Basler EuroAirports noch getestet werden.

Seilnacht ist überzeugt von der Institution Reisebüro. Selbst in der Corona-Zeit war er sich sicher: „Der Genuss des Reisens wird wieder erwachen“, erzählt er rückblickend.

Reisebüros waren schon totgesagt

Reisebüros wurden beim Aufkommen des Online-Buchungstrends bereits totgesagt. Das hat sich indes keineswegs betätigt. „Viele Menschen schätzen es, persönliche Ansprechpartner zu haben, denen sie vertrauen, denen sie detaillierte Nachfragen über die Situation in den Reiseländern stellen können. Natürlich haben wir keine Glaskugel, aber die Situation können wir aus unserer täglichen Erfahrung doch gut abschätzen“, erläutert der Reisefachmann. Zudem böten Reisebüros ja auch Beratungsservice via Mail oder per Whatsapp. „Viele Kunden wollen das aber gar nicht und kommen lieber persönlich vorbei.“

„Der Mensch will reisen“: Das sei die Philosophie des Firmengründers, seines Großvaters, gewesen. Reisen bringen Menschen und Kulturen zusammen war dessen Credo.

Malediven, Mauritius, Karibik - das sind laut Seilnacht gleichbleibend gefragte Fernziele. Als neuen Trend hat er Japan ausgemacht. „Das ist ein unglaublich spannendes Land“, versteht er das neue Interesse. Es biete faszinierende Gegensätze von Kultur, Natur und Mega-Citys, sei zudem sehr sicher und sauber. Hier müssten nun sogar die Kapazitäten der Reiseveranstalter erweitert werden, da die Nachfrage das Angebot, beispielsweise in puncto Reiseleiter vor Ort – übersteige.

Immer beliebter würden auch Reisen in den Norden, nach Skandinavien, was sicher auch mit dem Klimawandel zusammenhänge.

In jedem Fall rät er zum frühzeitigen Buchen. Denn: Die Preise für Flugreisen dürften angesichts der Weltlage wohl eher steigen.

Japan ist der neue Trend. Foto: Pixabay/Kanenori

Das Thema Nachhaltigkeit sei vielen Kunden wichtig, stehe aber eher selten im Fokus. Allerdings habe sich hier doch einiges getan, viele Hoteliers würden umdenken.

Und was ist mit dem Thema Nachhaltigkeit?

Auch beim bei manchen umstrittenen Angebot Kreuzfahrt gebe es neue Entwicklungen. So wurde jüngst in einer ARD-Dokumentation über die Einführung von Elektro-Antrieb bei Schiffen berichtet, eine Entwicklung, in der Norwegen Vorreiter ist; in naher Zukunft sollen Schiffe mit Diesel in bestimmte Fjorde gar nicht mehr einfahren dürfen, war da zu erfahren.

Die Nachfrage nach Kreuzfahrten ist laut Seilnacht indes ungebrochen hoch. Inzwischen gebe es ja auch viele individuellere Angebote, Flusskreuzfahrten, kleinere und nachhaltigere Schiffe oder Hochseesegler.

Reist selbst gerne: Michael Seilnacht. Foto: zVg/Seilnacht

Er hat im übrigen selbst noch Reiseträume und keineswegs schon die ganze Welt gesehen. Sein großer Wunsch wäre die Teilnahme an einer Expeditionsfahrt in die Arktis. „Ich glaube, um wirklich zu verstehen, was der Klimawandel bedeutet, wie die weltweiten Zusammenhänge sind, müsste man die Auswirkungen vor Ort gesehen haben. Das dürfte unseren Blick auf die Welt verändern.“

Zur Info

Michael Seilnacht

ist Geschäftsführer des gleichnamigen Reisebüros. Gegründet wurde es 1936 aus dem damaligen Verkehrsbüro in Lörrach. Gründer war Hans Seilnacht, 1978 erfolgte die Übergabe an Klaus Seilnacht. 1962 kamen die Niederlassung in Weil am Rhein, 1973 in Rheinfelden hinzu. Nach seiner Ausbildung zum damals noch Reiseverkehrskaufmann (heute Tourismuskaufmann) in Freiburg, studierte Michael Seilnacht Tourismusbetriebswirtschaft an der Fachhochschule Heilbronn. Nach einem Abstecher in die IT-Branche, stieg er 2003 ins Familienunternehmen ein und ist seit 2006 Geschäftsführender Gesellschafter.