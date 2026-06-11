Lörracher Urlaubstrends: Der Mensch will reisen, und es gibt neue Traumziele

Kaum sind die Pfingstferien vorbei, denken viele Lörracher an den Sommerurlaub. Denn egal wie sich Preise oder die Weltlage verändern: Reisen steht ganz oben auf der Wunschliste.
Eskalation im Iran, drohender Kerosin-Mangel, allgemeine Preissteigerung: Denken die Menschen da überhaupt noch an Urlaub? Können sie sich den überhaupt noch leisten? Ja, das tun sie, obwohl die Preise tatsächlich angezogen haben. Das erfährt Reisebüroleiter Michael Seilnacht in seinem Tagesgeschäft. „Das Reisen liegt den Menschen sehr am Herzen“, sagt er gegenüber unserer Redaktion. „Diejenigen, die zu uns kommen sagen klar: ‚Das ist es mir wert.'“