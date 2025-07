Lörracher Sportfunktionär tot: Ein Leben für den Sport in Lörrach

Ein Leben für den Sport in Lörrach

1 Manfred Sütterlin: Viele Jahre leitete er die Interessengemeinschaft der Turn- und Sportvereine (IGTS). Foto: Gottfried Driesch Manfred Sütterlin, langjähriger Vorsitzender der IGTS, ist im Alter von 77 Jahren verstorben.







Die Interessengemeinschaft Lörracher Turn- und Sportvereine (IGTS) trauert um einen ihrer bedeutendsten Sportfunktionäre: Manfred Sütterlin ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Mit seinem Tod verliert die Stadt Lörrach nicht nur einen nimmermüden Kämpfer für die Belange der Sportvereine in der großen Kreisstadt, sondern auch einen leidenschaftlichen Streiter für den Amateur- und Breitensport, wie die IGTS in einer Mitteilung an ihre Mitglieder schreibt.