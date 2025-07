Lörracher reisen in Partnerstadt: Unvergessliche Eindrücke aus Edirne

Zeit zum Ausruhen blieb den Lörrachern in Edirne nicht, denn in der türkischen befreundeten Stadt war Einiges geboten. Auf Einladung der Bürgermeisterin Filiz Genkan Akin reiste eine zehnköpfige Reisegruppe anlässlich des 20-jährigen Freundschaftsjubiläums und der 664. Ölringer Wettkämpfe nach Edirne: Oberbürgermeister Jörg Lutz und Ehefrau Judith, Professor Manfred Raupp, Initiator der Städtefreundschaft und Ehrenbürger von Edirne, dessen Ehefrau Dorothee, Professorin Wendy Fehlner von der DHBW Lörrach, die Lörracher Stadträtin Christiane Cyperrek, Mitglieder der AG Türkei vom Städtepartnerschaftsverein Lörrach International Galip und Julide Caliskan, deren Familien aus Edirne stammen, sowie Sinem Özcan und Sonja Raupp, Referentin für Städtepartnerschaften bei der Stadt Lörrach.

Unesco-Weltkulturerbe

Die „Kirkpinar“ Ölringkämpfe wurden 2010 als Immaterielles Unesco Weltkulturerbe anerkannt, seit 664 Jahren findet das Sportereignis bei Edirne statt. Beim Ölringkampf treten Männer in verschieden Gewichtsklassen über mehrere Runden in Zweikämpfen gegeneinander an – barfuß, in traditionellen schwarzen Lederhosen, eingerieben mit reichlich Olivenöl bei über 40 Grad, in der sengenden Sonne des Ölringer-Stadions. Bei aufgeladener Stimmung und vollen Tribünen fand der spannende Finalkampf statt, in dem sich Orhan Okulu den Titel und den goldenen Gürtel holte.

Lesen Sie auch

Von Freitagabend bis Montag nutzte die Lörracher Reisegruppe Gelegenheiten zur Beziehungspflege und Gesprächen über mögliche zukünftige Aktivitäten. Seit Beginn der Städtefreundschaft vor 20 Jahren sind die Kooperationen und Projekte zwischen der Trakya Universität und der DHBW Lörrach ein tragender Pfeiler. Die Lörracher Gruppe wurde von Rektor Mustafa Hatipler freundlich empfangen, er leitet die Trakya Universität mit etwa 40 000 Studierenden und 8 000 Angestellten. Treffen zu wissenschaftlichen Kooperationen auf der Arbeitsebene rundeten den Besuch der Universität ab.

Trotz der Großveranstaltung „Kirkpinar“, mit zehntausenden Besuchern in der Stadt, konnten viele gute Gespräche und Treffen stattfinden, zum Beispuek mit der Tourismusabteilung der Stadtverwaltung Edirne, dem Verband der Edirner Geschäftsleute, der Handelskammer Edirne, der Katastrophenschutz-Organisation EDAK sowie dem Direktorat für Jugend und Sport der Provinz Edirne.

Alte Handwerkskunst

Bei der Besichtigung des Zentrums für Erwachsenenbildung Edirne (einer Einrichtung ähnlich der deutschen Volkshochschule) und des Edirne Stadt Museum hatte die Lörracher Reisegruppe sogar die einmalige Gelegenheit, typisch Edirner Fertigkeiten ausprobieren, wie die jahrhundertealte Kunst des Marmorierens, Kalligraphie, die Herstellung von Seifen in Obstform oder fragile Blumendekorationen aus den Kokons der Seidenraupen.

Kulinarische Genüsse

Natürlich durfte auch ein Besuch der imposanten historischen Baudenkmäler von Edirne wie der Selimiye Moschee (Unesco Weltkulturerbe, 1575 fertiggestellt, aktuell unter Renovierung), der Alten Moschee von 1416, dem Stadtzentrum mit Bazar und Karawanserei, Synagoge und Gesundheitsmuseum nicht fehlen. Unvergesslich bleiben den Lörrachern die kulinarischen Genüsse von frittierter Leber bis zur vielfältigen Auswahl an Süßspeisen.

„Wir haben bei unserem Besuch die 20-jährige Partnerschaft zwischen unseren beiden Städten gefestigt. Edirne und Lörrach verbinden viele gemeinsame Werte wie der feste Glaube an die Demokratie. Wir werden den Austausch gerade von jungen Menschen wieder verstärken“, betont Jörg Lutz nach diesen eindrücklichen Tagen in Edirne und lud seine Amtskollegin Filiz Gencan Akin zu einem Gegenbesuch nach Lörrach ein.

Die Lörracher Reisegruppe dankt neben der Edirner Bürgermeisterin Filiz Gencan Akın, dem Edirner Stadtrat Serhad Ceylan sowie Aydemir Ay mit dem Team der Internationalen Abteilung der Stadtverwaltung für die großzügige Gastfreundschaft und freundschaftliche Betreuung.