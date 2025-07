1 Die Feuerwehr wurde in die Fußgängerzone alarmiert. Foto: Alexander Anlicker Feuerwehrfahrzeuge sorgen für Aufsehen in der Lörracher Fußgängerzone. Die Ursache für den Fehlalarm wurde nicht gefunden.







Drehleiter, zwei Löschfahrzeuge und ein Einsatzleitwagen zogen am Donnerstag zur Mittagszeit in der Fußgängerzone auf der Basler Straße in Lörrach die Blicke auf sich. Die Brandmeldeanlage im Gebäude des Modehauses Kilian hatte ausgelöst.