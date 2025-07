1 Jonas Hoffmann startet mit der SPD in den Wahlkampf Foto: zVg Die SPD Baden-Württemberg startet in den Landtagswahlkampf.







Die SPD hat am Samstag in Fellbach ihre Landesliste für die Landtagswahl 2026 beschlossen. Ziel der Partei ist es, mit einer starken Fraktion in den neuen Landtag einzuziehen und Regierungsverantwortung zu übernehmen. Der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch wurde mit 94,6 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt. Auch Jonas Hoffmann geht laut einer Pressemitteilung gestärkt aus dem Landesparteitag hervor.