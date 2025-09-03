Lörracher Kultureinrichtungen: Wie die Stadt das Kulturleben aufrechterhalten will

Die städtischen Kultureinrichtungen müssen ihren Beitrag an der Haushaltskonsolidierung leisten. Einige Möglichkeiten zeichnen sich ab.

Mit einem klaren Bekenntnis zum städtischen Kulturleben haben Oberbürgermeister Jörg Lutz sowie die Leiter der städtischen Kultureinrichtungen anstehende Debatten und die Ein- und Ausgabenseite im Kulturbereich verbunden. Der Mehrwert von Musikschule, Volkshochschule, Stadtbibliothek, Dreiländermuseum, Touristinformation und auch Burghof samt „Stimmen“-Festivals wurde dabei hervorgehoben.

Während Verwaltung und Politik im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nun vor Herausforderungen stehen, richtete OB Jörg Lutz am Mittwoch bei einem „Kulturfrühstück“ zugleich einen Appell an Land und Bund, nicht am falschen Ende zu sparen: „Die Kultur zusammenzustreichen, kann nicht die Lösung sein.“ Vielmehr bezeichnete er die Kultur als „geistiges Fitnessprogramm“.

Gleichzeitig wissen Stadtoberhaupt Lutz, Kultur-Fachbereichsleiter Lars Frick und die Kultureinrichtungsleiter um die eigenen Hausaufgaben. Diese bestehen nach aktuellen Plänen daraus, möglichst verstärkt Drittmittel aus Fördertöpfen anzuzapfen, das Sponsoring trotz schwieriger Rahmenbedingungen auszubauen sowie eine Erhöhung von Beiträgen und Gebühren vorzunehmen. Einrichtungsübergreifend unterscheidet sich letztere zwar, doch war beim Gespräch von grob zehn Prozent die Rede – wobei die politische Diskussion nach den Ferien mit Blick auf den Haushalt 2026 noch erfolgen wird.

Querfinanzierung bei VHS

Angesichts steigender Personalkosten hält Lutz Erhöhungen für notwendig, doch diese müssten auch in die Zeit passen. „Wichtig ist, das Angebot an sich zu erhalten.“ Gleichzeitig müssten Einsparungen betrachtet und so Nutzergruppen stärker finanziell gefordert werden.

VHS-Leiter Tom Leischner kalkuliert zwar auch mit höheren Teilnehmerbeiträgen, doch setzt zudem auf eine Querfinanzierung bestimmter Bildungsbereiche seiner Einrichtung durch das Angebot von Integrationskursen, wie er es als Leiter in Weil am Rhein erfolgreich praktizieren konnte. Aus Kostengründen ganze Teilbereiche zu schließen, sei nicht geplant.

In der Musikschule

Rund zehn Prozent teurer werden sollen die Musikschulkurs-Gebühren, kündigt Frick den Verwaltungsvorschlag für die politischen Gremien an. Eine sozial gerechte Herangehensweise wird angestrebt. Der 45-minütige Einzelunterricht werde um mehr als zehn Prozent erhöht, der Gruppenunterricht hingegen weniger stark.

Nur begrenzt Auswirkungen auf die Einnahmenseite haben die Eintrittsgelder beim Dreiländermuseum, wissen die Verantwortlichen um Leiter Jan Merk. Doch Saalmiete und eine nicht mehr kostenlose historische Auskunft sind im Gespräch. Verschiedene Drittmittel hat er jedoch ganz besonders im Blick, derzeit für die Neukonzeption der Dauerausstellung, die ansteht.

Auch Bibliothek, Burghof und die Zukunft der Konzerte im Rosenfelspark waren Thema beim Kulturfrühstück (wir berichten noch).