Lörracher Kultureinrichtungen: Wie die Stadt das Kulturleben aufrechterhalten will

Die städtischen Kultureinrichtungen müssen ihren Beitrag an der Haushaltskonsolidierung leisten. Einige Möglichkeiten zeichnen sich ab.
Mit einem klaren Bekenntnis zum städtischen Kulturleben haben Oberbürgermeister Jörg Lutz sowie die Leiter der städtischen Kultureinrichtungen anstehende Debatten und die Ein- und Ausgabenseite im Kulturbereich verbunden. Der Mehrwert von Musikschule, Volkshochschule, Stadtbibliothek, Dreiländermuseum, Touristinformation und auch Burghof samt „Stimmen“-Festivals wurde dabei hervorgehoben.