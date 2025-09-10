Lörracher Kultureinrichtung: Das Dreiländermuseum setzt auf Orientierungswissen

Das Lörracher Regionalmuseum zeigt den Mehrwert der Einrichtung auf. Während das Museumsdepot schon positiv wirkt, gerät nun die Dauerausstellung in den Blick.

Das Dreiländermuseum übernimmt zwei zentrale Rollen – einmal als Bildungseinrichtung, aber auch als soziale Einrichtung, wie Leiter Jan Merk bei einem „Kulturfrühstück“ darstellt. Konkret geht es damit um die Vermittlung von historischem, kulturellem und gesellschaftlichem Orientierungswissen sowie um die Zusammenarbeit mit Partnern und dem Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Rein an den Besucherzahlen gemessen ist das Interesse am Angebot zuletzt leicht gestiegen, die 20 000er-Marke wurde im Vorjahr fast erreicht (siehe Info-Zahlen unten). Angesichts der städtischen Finanzlage müssen sich Besucher und Nutzer wie bei anderen Kultureinrichtungen auch auf eine Preiserhöhung einstellen.

Doch allzu große Wirkung entfalte dies angesichts der finanziellen Dimension auf den Etat nicht, weiß Kulturfachbereichsleiter Lars Frick. Oberbürgermeister Jörg Lutz bringt es auf den Punkt: „Bei den Eintritten lässt sich wenig reißen.“ Die Saalmiete oder künftig womöglich kostenpflichtige historische Auskünfte seien nur kleine Stellschrauben.

Drittmittel für die überarbeitete Dauerausstellung

Vielmehr geraten verschiedene Drittmittel in den Blick – und auch die intensivere Zusammenarbeit mit Universitäten, führt Merk an. „Wir gucken an allen Ecken und Enden, wo wir Kosten einsparen können, ohne dass wir an der Qualität Abstriche machen müssen.“

Diese wird bei der Dauerausstellung vielmehr verbessert, so der Plan. Denn nach einem Vierteljahrhundert soll die Dauerausstellung in den nächsten drei Jahren auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden – wofür auch Drittmittel fließen könnten. Merk beschreibt das Projekt angesichts des laufenden Betriebs als „Operation am offenen Herzen“.

Welche Wirkung das Museumsdepot entfaltet

Positive Wirkung entfaltet bereits das größte Projekt der jüngeren Dreiländermuseumsgeschichte, das neue Museumsdepot. Durch dieses würden die Abläufe beschleunigt und übersichtlicher. Merk spricht von „effizienter und schneller“. Die Sammlungsstrategie werde verschriftlicht. Denn was behalten und was für die kommenden Generationen aufbewahrt werden sollte, sei nicht immer einfach zu entscheiden.

Jüngstes Beispiel ist die Corona-Zeit. Möglichst viel wurde gesammelt, von einem Teil will sich das Museumsdepot nun aber wieder trennen. Das Thema Mobilität und Migration gilt es aktuell außerdem passend mit Exponaten so darzustellen, dass es auch in 100 Jahren noch gezeigt werden kann.

Alle Zielgruppen werden angesprochen

Mehr als 60 000 Objekte befinden sich über alle Themenbereiche im Depot. Damit zeigt sich auch das Selbstverständnis: „Das Dreiländermuseum sammelt, erforscht, bewahrt, interpretiert und vermittelt das materielle Kultur- und Naturerbe der Region“, heißt es. Öffentlich zugänglich, barrierefrei, inklusiv, professionell und partizipativ sei die Arbeitsweise. Seit dem Sammlungsbeginn 1882 sei der bedeutendste Bestand in Baden zwischen Freiburg und Bodensee zusammengekommen.

Wenn es das Museum nicht geben würde, führt der Leiter vor Augen, dann würden Dinge unwiederbringlich verloren gehen. So gehen viele Leihgaben vom Depot in die Region, um das kulturelle und künstlerische Erbe in die Zukunft zu transferieren. „Wir versuchen, alle Zielgruppen anzusprechen – mit Erfolg“, freut sich der Museumsleiter mit Verweis auf die Führungen, Ausstellungen und Veranstaltungen. Daher sieht er das Museum auch als „Zukunftseinrichtung“. „Orientierungswissen ist besonders wichtig.“

Touristischer Anziehungspunkt mit der Burg

Mehr als 200 Führungen, Workshops und Projekte gibt es pro Jahr. Auch auf Kooperationen mit Schulen und Bildungsakteuren verweist der Museumsleiter. Vorträge, Diskussionen oder auch Exkursionen führt er zudem ebenso an wie trinationale Netzwerke und die Dauerausstellung, Sonderausstellung und Hebelsaal-Wechselausstellungen im „einzigartigen Regionalmuseum Europas mit trinationalem Profil“. Neben der Burg Rötteln sei das Museum die bedeutendste touristische Destination in Lörrach.

Im Museum

Die Leistungen 2024:

Führungen Schüler: 58 (2023: 90; 2022: 28) Führungen Erwachsene: 115 (2023: 123; 2022: 101)

Besucherzahlen 2024

: 9903; Vergleich: 2023: 18 361; 2022: 13 308