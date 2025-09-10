Lörracher Kultureinrichtung: Das Dreiländermuseum setzt auf Orientierungswissen

Das Lörracher Regionalmuseum zeigt den Mehrwert der Einrichtung auf. Während das Museumsdepot schon positiv wirkt, gerät nun die Dauerausstellung in den Blick.
Das Dreiländermuseum übernimmt zwei zentrale Rollen – einmal als Bildungseinrichtung, aber auch als soziale Einrichtung, wie Leiter Jan Merk bei einem „Kulturfrühstück“ darstellt. Konkret geht es damit um die Vermittlung von historischem, kulturellem und gesellschaftlichem Orientierungswissen sowie um die Zusammenarbeit mit Partnern und dem Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.