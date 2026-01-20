Lörracher Krankenhaus wird teurer: Warum es weitere Kredite für das neue Dreiland-Klinikum braucht

Der Neubau des Dreiland-Klinikums in Lörrach wird rund 60 Millionen Euro teurer. Durch die Nachfinanzierung muss die bestehende Bürgschaft des Landkreises erhöht werden.
Weil das Dreiland-Klinikum um rund 60 Millionen Euro teurer wird, muss die bereits durch den Landkreis gewährte Bürgschaft erhöht werden, und zwar um bis zu 95 Millionen Euro, wie aus der Sitzungsvorlage des Kreistags hervorgeht. Die Bürgschaft wird ausschließlich zur Absicherung von Darlehen übernommen, die der Finanzierung des Bauprojekts Dreiland-Klinikum dienen, heißt es weiter.