Lörracher Immobilie: Altenwerk verkauft 33 Senioren-Wohnungen an die Wohnbau

1 Die Verantwortlichen setzen auf einen gemeinwohlorientierten Ansatz: Jochen Hug, Thomas Nostadt, Martin Strittmatter und Ralf Mohring. Foto: Marco Fraune Die Immobilie mit Seniorenwohnungen an der Pestalozzistraße in Lörrach soll modernisiert und saniert werden. Was bedeutet das für die Bewohner?







Die erste altersgerechte Wohnanlage in Baden-Württemberg ist in die Jahre gekommen und muss modernisiert werden. Weil das evangelische Altenwerk Lörrach als Eigentümerin sich aber auf die Kernkompetenz Pflege weiter konzentrieren will, ist der aus dem Jahr 1987 stammende Gebäudekomplex Pestalozzistraße 11/13 jetzt an die Wohnbau Lörrach verkauft worden. Die Bewohner wurden darüber am Montagmorgen informiert.