Lörracher Haushaltsdefizit: Warum es Schalke einfacher hat bei der Sparzielvorgabe als die Stadt Lörrach

Oberbürgermeister Jörg Lutz sieht mit Blick auf die schon erfolgten Sparrunden in den Vorjahren und auch auf eine an den Tag gelegte Haushaltsdisziplin nur bedingt Möglichkeiten, die finanzielle Schieflage einfach wieder ins Lot zu bekommen. „Die Zitrone ist eigentlich ausgelutscht“, erklärt er. Zusätzlich verwendet Lutz das Bild, dass „kein Fleisch mehr an den Rippen“ ist. Denn die Stadt sei „wirklich sparsam unterwegs“. Doch das reicht nicht aus, unterstrich das Stadtoberhaupt am Montag beim Mediengespräch.

Konkret müsse mit Blick auf die nächsten Jahre pro Haushaltsjahr eine strukturelle Haushaltsverbesserung in Höhe von drei bis fünf Millionen Euro erzielt werden. Hier gehe es darum, dies mittelfristig im Blick zu behalten. Kämmerer Peter Kleinmagd hält sich hingegen im Gespräch mit einer exakten Millionensumme zurück. Hier habe es der Fußballverein Schalke 04 einfacher, da die klare Vorgabe sei, neun Millionen Euro an Transferüberschuss zu erzielen, um die Lizenz für die zweite oder erste Bundesliga weiter zu erhalten. „Das Regierungspräsidium Freiburg sagt nur: legt uns was vor.“ Die kommunale Aufsichtsbehörde wolle erkennen, wie der Weg positiver beschritten werden soll.

Lesen Sie auch

Gezielte Maßnahmen

Dabei ist in der Diskussion, wo konkret die Millionenbeträge eingespart werden. „Es darf keine blinden Fleck geben“, betont der OB. Angesichts steigender Aufwendungen und nur moderat wachsender Einnahmen werde deutlich, dass für die langfristige Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit gezielte Maßnahmen erforderlich seien. Im Gespräch appelliert der OB auch an Stadt und Land, die Städte von der Bürokratie zu entlasten.

Gleichzeitig weiß das Stadtoberhaupt um die eigenen Hausaufgaben. Einfach Angebote zu streichen oder diese deutlich teurer für die Bürger anzubieten, hält Lutz für einen schwierigen Weg. „Dann gefährden wir den sozialen Frieden.“ Die Spielräume würden angesichts schon erfolgter Sparbemühungen kleiner.

Klausur und Berater

An diese erinnert auch der Stadtkämmerer mit Blick auf höhere Steuern und Gebühren sowie geringerer freiwilliger Leistungen. Das Regierungspräsidium sage aber, dass wieder etwas getan werden müsse. „Wir haben was getan, aber die Realität hat uns eingeholt.“

Kämmerer Peter Kleinmagd Foto: Stadt Lörrach

Die Aufgabenkritik erfolge daher aktuell unter der Fragestellung, was richtig getan werde und wie es besser gemacht werden kann. Kleinmagd: „Wir versuchen, effizienter zu werden.“ Im Rahmen einer zweitägigen Klausur hatten Gemeinderat und Verwaltung schon im Mai zentrale Herausforderungen, Handlungsfelder und erste Lösungsansätze definiert. Begleitet wird der Prozess von der Beratungsgesellschaft Imaka, die mit externer Perspektive und methodischer Kompetenz unterstützen soll.

Mit den Fachbereichen im Rathaus hätten die Berater schon gesprochen, aktuell erfolge eine Feedbackrunde. Bis Ende Juli erwartet die Stadtverwaltung die Vorschläge der Experten. Während der Sommerpause will die Verwaltung diese dann auswerten. Angesichts des Haushalts 2026 sei ein enormer Zeitdruck vorhanden. Denn schon dann müsse eingespart werden, um RP-Vorgaben Rechnung zu tragen.

Unsere Empfehlung für Sie Klausurtagung zur Finanzkrise Stadt Lörrach muss dringend ihren Haushalt konsolidieren Die Stadt muss ihren Haushalt konsolidieren. Die Sicherung der Handlungsfähigkeit erfordert gezielte Maßnahmen – Ausgangslage und Ansätze wurden am Wochenende erörtert.

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die AG Finanzen, die aus Mitgliedern des Hauptausschusses zusammengesetzt ist. Schon im Juni hatte sich die Arbeitsgruppe mit der Steigerung von Erträgen befasst. Im Juli soll es um die Finanzierung von Einrichtungen gehen, in der dritten Runde im September um die Verwaltung, in die auch die Berater-Ergebnisse einfließen sollen, wie Fachbereichsleiter Thomas Wache erklärt. Für Oktober ist wiederum eine Klausurtagung mit dem Gemeinderat geplant.

Was die Verwaltung will

„Wir müssen gucken, wo wir vorankommen“, will Lutz die Dinge seriös aufarbeiten. „Die Vereine sind außen vor“, sieht er kein großes Sparpotenzial. „Wir werden liefern, was die Verwaltung möchte“, will er auch Empfehlungen an die Politik geben, wie gespart werden kann. Auch bei den Gebühren bestehe moderater Anpassungsbedarf.

Ein Problem ist der Verwaltung aber schon jetzt bewusst. Insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen liege die Stadt Lörrach unter dem Landesschnitt. Daraus ergebe sich die Notwendigkeit gezielter wirtschaftsfördernder Maßnahmen.