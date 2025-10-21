Lörracher Feuerwehrstandorte: Stadt investiert Millionenbeträge in Einsatzfähigkeit der Wehr

Die Stadt Lörrach muss ihre Feuerwehrstandorte zukunftsfähig aufstellen und hat dringenden Handlungsbedarf – insbesondere in den Ortsteilen.
Mehrere Feuerwehrhäuser, vor allem in Hauingen, Haagen und Brombach, weisen bauliche und funktionale Defizite auf. Da der Neubau der zentralen Feuerwache Nord voraussichtlich erst ab Mitte der 2030er-Jahre umgesetzt werden kann, muss die Stadt diese Zeitspanne mit Interimslösungen überbrücken. Das Konzept der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen liegt dem Gemeinderat am Donnerstag zur Beschlussfassung vor.