Lörracher Feuerwehrstandorte: Stadt investiert Millionenbeträge in Einsatzfähigkeit der Wehr

Die Stadt Lörrach muss ihre Feuerwehrstandorte zukunftsfähig aufstellen und hat dringenden Handlungsbedarf – insbesondere in den Ortsteilen.

Mehrere Feuerwehrhäuser, vor allem in Hauingen, Haagen und Brombach, weisen bauliche und funktionale Defizite auf. Da der Neubau der zentralen Feuerwache Nord voraussichtlich erst ab Mitte der 2030er-Jahre umgesetzt werden kann, muss die Stadt diese Zeitspanne mit Interimslösungen überbrücken. Das Konzept der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen liegt dem Gemeinderat am Donnerstag zur Beschlussfassung vor.

Kein Luxus, aber notwendige Funktionalität „Es geht nicht um Luxus, sondern ausschließlich um Funktionalität“, sagte Lörrachs Feuerwehrkommandant Michael Ortlieb am Dienstag beim Mediengespräch im Rathaus. Im Beisein von Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic erläuterte Ortlieb unter anderem Verpflichtungen, der die Feuerwehr als Arbeitgeber nachzukommen habe – sowohl mit Blick auf hauptamtliche als auch auf ehrenamtliche Kräfte.

Standortkonzept und Sanierungsbedarf

Neben der Feuerwache im Ausrückbereich Süd (Weiler Straße) soll im Norden der Stadt auf dem Areal Neumatt-Brunnwasser eine neue Feuerwache entstehen. Gemeinsam mit der Feuerwache Brombach sollen diese Standorte ab Mitte der 2030er-Jahre die flächendeckende Feuerwehrarbeit in Lörrach sicherstellen.

Die Feuerwehrhäuser in Haagen und Hauingen weisen erhebliche Mängel auf – etwa bei Brandschutz, Sanitäranlagen und Umkleidemöglichkeiten. Um die Einsatzfähigkeit der Abteilungen zu erhalten, sieht die Konzeptplanung gezielte Maßnahmen vor. In Haagen sind der Bau einer neuen Kalthalle für ein zusätzliches Einsatzfahrzeug sowie bauliche Anpassungen im Bestand geplant, um die notwendige „Schwarz-Weiß-Trennung“ in den Umkleide- und Sanitärbereichen zu ermöglichen (erste grobe Kostenschätzung: 1,1 Millionen Euro).

Die Schwarz-Weiß-Trennung ist eine wichtige Präventionsmaßnahme gegen den „Feuerwehrkrebs“ für die Einsatzkräfte.

Aufgrund der beengten räumlichen Situation soll bei der Feuerwache Hauingen ein kleiner Anbau entstehen, der die Umsetzung der Schwarz-Weiß-Trennung ermöglicht (790 000 Euro).

Übergangsmaßnahmen sollen auf das notwendige Mindestmaß begrenzt werden

Die Übergangsmaßnahmen sollen auf das notwendige Mindestmaß begrenzt werden, um wirtschaftlich tragfähig zu bleiben, betonte Lutz. Gleichzeitig sei es wichtig, dass keine „Dauerprovisorien“ geschaffen werden, betonte der OB.

Unterdessen werden die maßgeblichen Rahmenbedingungen für den Neubau der Feuerwache Nord – insbesondere Standort, Kosten und Zeitplan – parallel weiter ausgearbeitet.

Auch an den Feuerwehrhäusern, die langfristig erhalten bleiben, sind gezielte Modernisierungen erforderlich: In der Hauptfeuerwache Lörrach sollen zusätzliche Flächen für Büros, Werkstätten und Lager in mehreren Stufen geschaffen werden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden (Kostenplanung für die Stufe 1: 1,2 Millionen Euro; für die Stufe 2: 1,45 Millionen Euro).

In der Brombacher Wache sollen durch eine Erweiterung des Bestandsgebäudes neue Parkoptionen geschaffen und die Schwarz-Weiß-Trennung ermöglicht werden (950 000 Euro).

In Tumringen besteht ebenfalls Handlungsbedarf hinsichtlich der Schwarz-Weiß-Trennung und der funktionalen Raumaufteilung (230 000 Euro).