Lörracher Drogenprozess: Drei Angeklagte, aber nur ein Urteil

In einer Lörracher Flüchtlingsunterkunft florierte vor zwei Jahren der Drogenhandel. Drei Männer standen nun vor dem Schöffengericht, doch schuldig gesprochen wurde am Ende nur einer.
Zum Schluss des Lörracher Drogenprozesses gab es doch noch ein klares Urteil vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Brigitta Stückrath: Ein 31-jähriger Gambier wurde wegen Handels mit Betäubungsmitteln in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt.