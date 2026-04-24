Lörracher Drogenprozess: Drei Angeklagte, aber nur ein Urteil

In einer Lörracher Flüchtlingsunterkunft florierte vor zwei Jahren der Drogenhandel. Drei Männer standen nun vor dem Schöffengericht, doch schuldig gesprochen wurde am Ende nur einer.

Zum Schluss des Lörracher Drogenprozesses gab es doch noch ein klares Urteil vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Brigitta Stückrath: Ein 31-jähriger Gambier wurde wegen Handels mit Betäubungsmitteln in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt.

Der Leitende Oberstaatsanwalt Tomas Orschitt hatte ein entsprechendes Strafmaß gefordert, dem sich das Gericht anschloss. Der Verhandlungstag zeigte dabei eine deutliche Entwicklung: Mit drei Angeklagten gestartet, wurde er am Ende nur gegen einen zu Ende geführt.

Alle drei Angeklagten waren Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Feldbergstraße in Lörrach. Dort kam es im Jahr 2024 offenbar zu umfangreichem Drogenhandel. Anwohner beschwerten sich über die Zustände und berichteten von offenem Handel.

Dies führte dazu, dass die Polizei Lörrach Unterstützung aus Stuttgart anforderte. Drei verdeckte Ermittler sollten durch gezielte Drogenkäufe die maßgeblichen Dealer überführen.

Im Juli 2024 folgte eine großangelegte Durchsuchungsaktion in der Unterkunft sowie in weiteren Wohnungen in der Umgebung, die erhebliches Aufsehen erregte. Dabei wurden Drogen wie Cannabis, Amphetamine und Kokain sichergestellt. Mehrere Bewohner wurden festgenommen.

Unterstützung aus Stuttgart

Ermittler konnten nicht befragt werden

Die Verhandlung am Donnerstagmorgen vor dem Amtsgericht Lörrach war nicht die erste, die aus den Ermittlungen resultierte. Bereits im vergangenen Jahr waren mehrere Bewohner der Flüchtlingsunterkunft wegen Drogenhandels zu Bewährungs- und Haftstrafen verurteilt worden.

Im aktuellen Fall warf die Staatsanwaltschaft den drei Angeklagten vor, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen und mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Bereits zu Beginn wurde jedoch ein Angeklagter wegen Geringfügigkeit aus dem Verfahren entlassen.

Übrig blieben zwei Männer im Alter von 31 und 26 Jahren. Dem Älteren warf die Staatsanwaltschaft vor, in mehreren Fällen mit Betäubungsmitteln – vor allem Kokain – gehandelt zu haben, bei dem jüngeren Mann ging es um einen Fall von Drogenverkauf. Beide Männer gaben an, nicht auszusagen, sondern lediglich Erklärungen abgeben zu wollen. Zudem waren Dolmetscher nötig, um den Angeklagten das Gesagte zu vermitteln.

Eine sogenannte Sperrerklärung des Innenministeriums verhinderte zum Schutz ihrer Identität und Einsatzfähigkeit die Befragung der verdeckten Ermittler. Zwar wäre auch eine audiovisuelle Vernehmung mit verfremdeter Stimme denkbar gewesen, doch sah die Vorsitzende Richterin darin keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Stattdessen wurden die zuständigen Führungsbeamten als Zeugen gehört.

Ein Führungsbeamter schilderte am Beispiel des 31-Jährigen die Vorgehensweise der Ermittler: Im Fokus hätten Cannabis und Kokain gestanden, mit klarer Zielrichtung auf Kokain. Die Ermittler hätten regelmäßig ein bis zwei sogenannte Plomben mit jeweils etwa einem Gramm Inhalt gekauft. Zuvor seien ihnen Lichtbilder der Bewohner gezeigt worden – sie hätten gewusst, wen sie suchten. Bei allen Verdächtigen seien mehrere Testkäufe vorgesehen gewesen, um gewerbsmäßiges Handeln nachzuweisen.

Wechselnde Spitznamen und Handys verwirren

Ein zentrales Thema des Prozesses war die Frage, wie tragfähig die Beweisführung ist. Die Verteidigung kritisierte insbesondere die fehlende direkte Vernehmung der verdeckten Ermittler. Stattdessen stützte sich das Gericht auf die Aussagen der Führungsbeamten, die die Einsätze umfangreich dokumentiert hatten. Immer wieder zeigten sich Unklarheiten bei der eindeutigen Zuordnung von Spitznamen, Mobiltelefonen und teils von Personen.

Auch im Falle des verurteilten 31-Jährigen hatten er und dessen Anwalt versucht, Zweifel an einer eindeutigen Identifizierung geltend zu machen. Das Gericht sah hier aber letztlich keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte tatsächlich derjenige war, der die Drogenverkäufe getätigt hatte. Bei der Straffestsetzung wurde vom Gericht berücksichtigt, dass der Beschuldigte seit 2019 in Lohn und Brot steht, als Einziger aus dem Bewohnerkreis, ebenso fehlende Vorstrafen. Für eine weitere Strafmilderung fehlte allerdings laut Gericht ein Geständnis. Der Angeklagte habe den Verkauf routinemäßig betrieben. Besonders ins Gewicht falle zudem, dass der Handel in einer Flüchtlingsunterkunft stattgefunden habe – mit entsprechend negativer Außenwirkung.

Angeklagter soll auf Aufnahmen zu sehen sein – doch diese fehlen

Im Fall des 26-jährigen Angeklagten wurde es deutlich komplizierter. Problematisch war vor allem, dass sich die Anklage auf einen einzigen dokumentierten Fall stützte. Der Angeklagte gab zudem an, sich im fraglichen Zeitraum nur sporadisch in Lörrach aufgehalten zu haben. Er habe überwiegend bei seiner schwangeren Freundin in Hannover gelebt. Im Mai 2024 sei ihm von einem Bekannten mitgeteilt worden, dass seine Wohnung aufgebrochen worden sei. Sein Verteidiger legte Chatverläufe und Screenshots vor, die diese Darstellung stützen sollten.

Moniert wurde auch, dass Bilder, die den Angeklagten auf der von der Polizei aufgestellten Überwachungskamera zeigen sollten, fehlten. Dem Antrag des Anwalts, das Verfahren abzutrennen und in einem Fortsetzungstermin unter anderem einen der verdeckten Ermittler zu befragen sowie mögliche Kamerabilder zu präsentieren, schloss sich der Staatsanwalt an.