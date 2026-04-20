Lörracher Bildhauer: Skulptur von Rudolf Scheurer kehrt zurück nach Brombach

Das Werk „Zentrum und seine Lebensströme“ von Rudolf Scheurer hat eine lange Odyssee hinter sich.

Das mehr als 40 Jahre alte Kunstwerk „Zentrum und seine Lebensströme“ von Rudolf Scheurer hat eine bewegte Reise hinter sich: 1980 angeschafft, war es lange Teil des öffentlichen Raums in der Schalterhalle der Geschäftsstelle der Sparkasse Markgräflerland in Weil am Rhein. Nach Umbau und Zwischenlagerung übergibt die Sparkasse das Werk nun als Dauerleihgabe an die Bildhauer-Rudolf-Scheurer-Stiftung auf ihrem Gelände „Oben auf dem Berg“ in der Hüsinger Straße in Lörrach-Brombach.

Dort, umgeben von Natur, Skulpturen und dem kreativen Geist Scheurers, findet das Werk wieder Anschluss an den künstlerischen Kosmos seines Schöpfers – ein Ort, an dem Ideen Form annahmen und Besucher bis heute zur Auseinandersetzung mit Kunst einladen. heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse Markgräflerland. „Wir freuen uns, ,Zentrum und seine Lebensströme’ an die Bildhauer-Rudolf-Scheurer-Stiftung zu verleihen. Damit findet ein bedeutendes Werk seinen Platz in einer Umgebung, die eng mit dem Schaffen Rudolf Scheurers verbunden ist“, wird Stephan Grether, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Markgräflerland, in der Mitteilung zitiert. Silke Herzog, Vorsitzende der Bildauer-Rudolf-Scheurer-Stiftung, ergänzt: „Es ist für uns eine besondere Freude, dieses Werk wieder in unseren künstlerischen Kosmos einzubinden. Besucher können hier die kreative Kraft Scheurers unmittelbar erleben.“

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Der in Hauingen geborene Rudolf Scheurer, der von 1931 bis 2020 lebte und dessen Elternhaus in Brombach stand, zählt zu den herausragenden Bildhauern der deutschen Nachkriegskunst. Seine Werke wurden international ausgestellt und befinden sich im öffentlichen und privaten Besitz in zahlreichen Ländern Europas, Nordamerikas und darüber hinaus. Inspiration schöpfte Scheurer aus Natur, Reisen und dem Spannungsfeld zwischen organischen Formen und philosophischer Reflexion.

Mit der Leihgabe werde nicht nur ein bedeutendes Werk wieder öffentlich erlebbar, sondern auch ein Stück lebendiger künstlerischer Erinnerung in die Landschaft gebracht, die Scheurer selbst gestaltet hat.