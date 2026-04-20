Lörracher Bildhauer: Skulptur von Rudolf Scheurer kehrt zurück nach Brombach

Das Werk „Zentrum und seine Lebensströme“ von Rudolf Scheurer hat eine lange Odyssee hinter sich.
Das mehr als 40 Jahre alte Kunstwerk „Zentrum und seine Lebensströme“ von Rudolf Scheurer hat eine bewegte Reise hinter sich: 1980 angeschafft, war es lange Teil des öffentlichen Raums in der Schalterhalle der Geschäftsstelle der Sparkasse Markgräflerland in Weil am Rhein. Nach Umbau und Zwischenlagerung übergibt die Sparkasse das Werk nun als Dauerleihgabe an die Bildhauer-Rudolf-Scheurer-Stiftung auf ihrem Gelände „Oben auf dem Berg“ in der Hüsinger Straße in Lörrach-Brombach.