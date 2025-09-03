Lörracher Bahnhofsplatz: Sozialer Brennpunkt oder nur ein Eingangstor zur Stadt?

Die Stadtverwaltung bezieht nach einem Stern-TV-Beitrag Stellung zur Situation auf und am Lörracher Bahnhofsplatz. Die Einschätzungen unterscheiden sich deutlich.

Der Hieber-Marktinhaber Dieter Hieber fordert in einem Stern-TV-Beitrag härtere Strafen bei Ladendiebstählen. Unter dem Titel „Jagd auf Ladendiebe“ wird vor Augen geführt, wie belastend die Situation für das Unternehmen und deren Mitarbeiter ist. Der Ort des Anstoßes: der Hieber-Markt am Lörracher Bahnhofshofsvorplatz, der im Bericht als „ein sozialer Brennpunkt“ bezeichnet wird.

„Man könnte meinen, man wäre in Frankfurt und nicht im beschaulichen Lörrach“, berichtet Hieber von problematischen Zuständen. Es wird in Regale gepinkelt, geklaut, beleidigt und Angestellte würden mit Waren beworfen, heißt es im Bericht.

Doch welches Bild ergibt sich nach Einschätzung der Stadtverwaltung rund um den Lörracher Bahnhofsvorplatz? Dieser sei sowohl „Durchgangs- als auch Aufenthaltsort für viele Menschen“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung. Er sei neben dem Marktplatz der belebteste Ort in der Stadt, da sich die Menschen hier auch ohne Konsumzwang aufhalten können. „Daher wird dieser Platz immer einer Aufmerksamkeit durch die Stadt und die Polizei bedürfen.“

Vorschnell abgestempelt?

Von einem sozialen Brennpunkt spricht die Stadtverwaltung nicht. Der öffentliche Raum lebe von sozialer Kontrolle. „Statt ihn vorschnell als sozialen Brennpunkt zu stempeln, sollten wir die Aufwertung des Bahnhofsplatzes als Chance begreifen, die Frequenz in alle Richtungen zu steigern und nichts schlechter zu reden, als es ist“, heißt es in der Stellungnahme. „Vergleiche mit anderen Städten helfen uns dabei wenig.“

Im TV-Beitrag ist aber auch die Rede davon, dass Dieter Hieber Standorte wie diesen im Rückblick nicht eröffnet hätte. „Die Stadtverwaltung sieht trotz der Vorkommnisse den Bahnhofsplatz – als Eingangstor zur Stadt – weiterhin als einen attraktiven Standort für den Einzelhandel“, heißt es auf die Frage, wie solche Äußerungen auch im Rahmen der Innenstadtentwicklung eingeschätzt werden.

Die ergriffenen Maßnahmen

Die Probleme sind seit langer Zeit sowohl der Stadtverwaltung als auch der -politik bekannt, weshalb nach den ersten Vorkommnissen auch ein Runder Tisch eingerichtet wurde. Erste Maßnahmen erfolgten, beispielsweise in der Freiraumplanung. In Abstimmung mit der Polizei gibt es zudem intensivierte Kontrollen und auch die Stadt setzt auf präventive Präsenzmaßnamen, erklärt die Verwaltung gegenüber unserer Zeitung.

Das SIP-Team (Projekt SIP steht für Sicherheit, Intervention, und Prävention) sei seit Mai wieder im Stadtgebiet unterwegs, auch auf dem Bahnhofsplatz und adressiere dort Jugendliche. Die Stadtverwaltung beobachtet laut eigener Darstellung die Entwicklung auf dem Areal, um gegebenenfalls noch weitere Maßnahmen umzusetzen.

Wie ist die Situation auf dem Bahnofsplatz zu bewerten? Foto: Marco Fraune

Verbot nicht möglich

Die Einführung eines Alkoholkonsumverbots und einer Waffenverbotszone im Bereich Bahnhof- und Egon-Hugenschmidt-Platz ist geprüft worden, ergänzt die Verwaltung. Aufgrund der hohen rechtlichen Hürden – bei Waffenverbotszonen insbesondere der Anforderungen an eine konkrete Gefahrenlage – seien diese Maßnahmen derzeit rechtlich nicht umsetzbar, beziehungsweise haltbar.

Die neue „Stadtpolizei“

Neu an den Start gegangen ist aber der Kommunale Ordnungsdienst unter der Bezeichnung „Stadtpolizei“. Während bei Straftatbeständen wie Ladendiebstahl die Zuständigkeit bei der Landespolizei liegt, soll die neue Stadtpolizei auch das Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum steigern helfen.

Allgemeine Personenkontrollen dürfen zwar nicht erfolgen, doch die städtische Polizeibehörde darf zumindest eine Person anhalten und kontrollieren, sollte eine Ordnungswidrigkeit vorliegen. „Bei Straftaten außerhalb ihres Aufgabengebietes nur in Amtshilfe, wenn dies die Polizei beauftragt“, ordnet die Verwaltung ein. Daher würden sich die Maßnahmen der Stadtpolizei auf Kontrollgänge auf beiden Plätzen beschränken – und bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten beziehungsweise Straftaten könne eingegriffen werden.