Lörracher Bahnhofsplatz: Sozialer Brennpunkt oder nur ein Eingangstor zur Stadt?

Die Stadtverwaltung bezieht nach einem Stern-TV-Beitrag Stellung zur Situation auf und am Lörracher Bahnhofsplatz. Die Einschätzungen unterscheiden sich deutlich.
Der Hieber-Marktinhaber Dieter Hieber fordert in einem Stern-TV-Beitrag härtere Strafen bei Ladendiebstählen. Unter dem Titel „Jagd auf Ladendiebe“ wird vor Augen geführt, wie belastend die Situation für das Unternehmen und deren Mitarbeiter ist. Der Ort des Anstoßes: der Hieber-Markt am Lörracher Bahnhofshofsvorplatz, der im Bericht als „ein sozialer Brennpunkt“ bezeichnet wird.