Lörracher Aspekte: Die Kultur muss um ihren Stellenwert kämpfen

Der Lörracher OB unterstreicht die Bedeutung der Kultureinrichtungen. Doch das reicht nicht aus, meint unser Autor.
Was will und kann sich eine Kommune wie Lörrach angesichts klammer Kassen künftig noch leisten? Ein gutes Kulturleben auf jeden Fall, wenn es nach dem Bekenntnis von Stadtoberhaupt und städtischen Kultureinrichtungsleitern geht. Das Beispiel Burghof zeigt aber ganz besonders, welcher finanzielle Druck im Kessel ist. Ein Mix aus Maßnahmen zur langfristigen Sicherung ist wichtig – und große Transparenz und viel Kommunikation über und mit dem Kulturbereich.