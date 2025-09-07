Lörracher Aspekte: Die Kultur muss um ihren Stellenwert kämpfen

Der Lörracher OB unterstreicht die Bedeutung der Kultureinrichtungen. Doch das reicht nicht aus, meint unser Autor.

Was will und kann sich eine Kommune wie Lörrach angesichts klammer Kassen künftig noch leisten? Ein gutes Kulturleben auf jeden Fall, wenn es nach dem Bekenntnis von Stadtoberhaupt und städtischen Kultureinrichtungsleitern geht. Das Beispiel Burghof zeigt aber ganz besonders, welcher finanzielle Druck im Kessel ist. Ein Mix aus Maßnahmen zur langfristigen Sicherung ist wichtig – und große Transparenz und viel Kommunikation über und mit dem Kulturbereich.

Die bald anstehenden Haushaltsberatungen werden zeigen, dass Kultur für den Bürger etwas kostspieliger wird. Etwa zehn Prozent an Mehrkosten kommen auf Nutzer von Stadtbibliothek oder auch Musikschule zu, positionierte sich der Kultur-Fachbereichsleiter jetzt schon einmal. Dass die Belange von weniger gut Betuchten dabei Beachtung finden sollen, klingt charmant. Der Blick in die Details führt vor Augen, was als sozialverträglich gilt.

Bei den städtischen Einrichtungen Bibliothek, Musikschule, VHS, Museum und Burghof wird der Mehrwert jedes einzelnen Hauses schnell deutlich. Doch auch hier lohnt sich ein Blick ins Detail, wie viel Geld Verwaltung und Politik ausgeben – welcher Mehrwert in die Zukunft geführt werden kann.

Zahlen spielen wichtige Rolle

Durchweg sind es wichtige Orte der Begegnung, unisono bereichern sie das kulturelle Leben in der Stadt und viele Bürger nutzen die Angebote. Strahlkraft genießen die Einrichtungen in die Stadtgesellschaft und im Fall des Dreiländermuseums oder auch des Burghofs deutlich über die Stadtgrenzen hinaus, was ebenso in der Kalkulation Berücksichtigung finden muss.

Doch diese wird bei den Haushaltsberatungen ganz stark von Zahlen geprägt sein. Da verwundert es wenig, wenn die Einnahmeseite entsprechend gesteigert werden soll und wohl wird. Dies ist zwangsläufig mit höheren Nutzungsentgelten verbunden, wobei bei der Stadtbibliothek oder auch beim Dreiländermuseum dies nur bedingt größeren Einfluss auf die Gesamtkassenlage haben kann.

Sponsoring und Drittmittel sind wichtig

Kein Wunder also, dass die Themen Sponsoring und Drittmittel zunehmend einen größeren Raum einnehmen. Für die Modernisierung der Dauerausstellung im Dreiländermuseum darf durchaus auf Drittmittel gehofft werden, bei der VHS ist die Querbezuschussung über finanziell für die Lörracher Einrichtung interessante Integrationskurse auch eine gute Perspektive. Doch inwiefern der Burghof-Betrieb tatsächlich durch Unternehmen und deren Gelder stark bezuschusst werden kann, dürfte schon sehr schwierig sein – auch wenn der Burghof-Chef hier größere Hoffnungen hegt.

Durchweg eine große Rolle spielt beim Burghof und bei den anderen städtischen Angeboten, wie die Bürger mit den Füßen abstimmen. Gesellschaftliche Veränderungen sind dabei Teil der Kalkulation. Wer hätte noch vor wenigen Jahren gedacht, dass die Jugend wieder stärker Bücher liest? Oder wer hätte sich vor der Corona-Pandemie vorstellen können, wie der Konzertbereich einer wahren Eruption unterworfen wird?

Angebot in die Zukunft führen

In der Summe lohnt sich eine kommunale Kraftanstrengung für den Erhalt einer bunten und vielfältigen Kulturlandschaft. Denn es geht nicht nur um das jeweilige Angebot der Einrichtung, sondern auch um die Teilhabe, den Austausch und die Erlebnisse, die Menschen verbinden, wie der OB zu Recht anführt.

Ob musikalische, politische, kulturelle, soziale oder historische Bildung: Die Vielfalt für die Lörracher Stadtgesellschaft muss nicht konserviert werden, sondern bei deren Bewahrung weiterentwickelt und damit in die Zukunft geführt werden. Innovative neue Ansätze sind wichtig und hilfreich, Kommunikation und Transparenz zwingend.