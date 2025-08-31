Lörracher Aspekte: Demokratie beginnt vor Ort

Die Stadt Lörrach widmet sich den Themen Demokratie und Diktatur. Das ist wichtiger denn je, meint unser Autor.

Eine Zeitlang schien die Beschäftigung mit diesen Themen ein bisschen gestrig zu sein – etwa so, wie die Freundschaftstreffen mit französischen Partnerstädten Anfang des 21. Jahrhunderts. Nach dem Motto: Es muss auch mal gut sein – Demokratie ist selbstverständlich, Diktaturen und Kriege in Europa sind allenfalls Forschungsgegenstände für Historiker. Diese Zeiten sind vorbei. Die Demokratie ist Anfechtungen ausgesetzt. Sie muss wehrhaft bleiben.

Zunahme von Wortmeldungen mit populistischen Inhalten im Gemeinderat So sind etwa in den Debatten des Lörracher Gemeinderats zunehmend populistische Beiträge zu hören – was den konstruktiven Austausch erschwert.

Gleichzeitig wirkt der generelle gesellschaftliche Diskurs hierzulande mitunter bizarr verschoben: Die Behauptung, man dürfe keine Kritik am Staat äußern – um im nächsten Atemzug eben jenen Staat in Grund und Boden zu diskreditieren – ist ebenso widersprüchlich und absurd wie die These, wer Kritik an der öffentlichen Hand äußere, spreche für „die Bürger“.

Was mit Bürgern geschieht – und zwar bis heute –, die tatsächlich keine Kritik am Staat äußern dürfen, ist in der aktuellen Ausstellung des Dreiländermuseums „Elsass 1940 – 1945“ zu sehen: Repression, Verhaftung und Schlimmeres.

Differenzierte Betrachtungsweise in der Ausstellung

Die Ausstellung beleuchtet nicht zuletzt Radikalisierungstendenzen während der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts – ein Phänomen, das Museumsbesuchern heute wieder Sorgen bereitet, wie die Kommentare im Gästebuch zeigen.

Dass die Ausstellung – sie stellt die elsässische Perspektive auf die damaligen politischen und gesellschaftlichen Umbrüche Europas ins Zentrum – auf so großes Interesse stößt, ist ein bisschen überraschend, aber auch aufschlussreich. Hier wurde ein nicht ganz einfaches Thema besetzt, das in Frankreich bislang weniger intensiv aufgearbeitet wurde als in Deutschland. Indes wird abermals deutlich, dass die Lörracher Einrichtung im Museumsreichtum der trinationalen Agglomeration Basel zwar nicht zu den größten Häusern gehört, sich aber klug mit ihren Ausstellungen und einem entsprechenden Rahmenprogramm zu positionieren weiß.

Der Blick über den Tellerrand der Staatsgrenzen

Das Dreiländermuseum agiert konsequent und im besten Wortsinn gemäß seines Namens über Ländergrenzen hinweg. Mit Ausstellungen wie dieser wird auf beiden Seiten der Grenze das Verständnis der Menschen für die gemeinsame Geschichte geschärft – für die Zerbrechlichkeit der Demokratie und die Notwendigkeit, diese zu verteidigen.

34 Mal „Fenster auf für die Demokratie“

Unterdessen blickt die Kommune der neuen Reihe „Fenster auf für die Demokratie“ entgegen: Unter diesem Motto werden von Mitte September bis Mitte Dezember 34 Programmpunkte geboten. Es wäre wünschenswert, dass die Lörracher Stadtgesellschaft, die bei allen Unterschieden das Bekenntnis zu diesem Staat und seinen Grundwerten eint, jene Angebote wahrnimmt.

Denn es bleibt dabei: Demokratie beginnt vor Ort.