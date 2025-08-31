Lörracher Aspekte: Demokratie beginnt vor Ort

Die Stadt Lörrach widmet sich den Themen Demokratie und Diktatur. Das ist wichtiger denn je, meint unser Autor.
Eine Zeitlang schien die Beschäftigung mit diesen Themen ein bisschen gestrig zu sein – etwa so, wie die Freundschaftstreffen mit französischen Partnerstädten Anfang des 21. Jahrhunderts. Nach dem Motto: Es muss auch mal gut sein – Demokratie ist selbstverständlich, Diktaturen und Kriege in Europa sind allenfalls Forschungsgegenstände für Historiker. Diese Zeiten sind vorbei. Die Demokratie ist Anfechtungen ausgesetzt. Sie muss wehrhaft bleiben.