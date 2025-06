Lörracher Aktionen: Die Demokratie gemeinsam stärken

Sie wollen in der Zeit zwischen der Bundestagswahl im Februar und dem „Tag der Demokratie“ im September Ideen sammeln, Methoden ausprobieren und Projekte rund ums Thema Demokratie vorbereiten. Getragen wird der Prozess vom „Bündnis 5 vor 12“, von Kraft im Wandel und vom Kulturzentrum Nellie Nashorn, gefördert durch die Allianz für Beteiligung Baden-Württemberg. Der Aktionstag „Wir bauen Demokratie“ findet am Samstag, 5. Juli, 13 bis 17 Uhr, im Nellie Nashorn statt.

Warum er die Initiative zu „Wir bauen Demokratie“ ergriff, erklärt Hartmut Schäfer: „In Lörrach feiern wir aus historischen Gründen den ,Tag der Demokratie’ an einem besonderen Tag. Ich glaube aber, jeder Tag sollte ein Tag der Demokratie sein.“ Gerade jetzt, da „die alte Dame Demokratie“ Anzeichen von Zerbrechlichkeit zeige, müsse nachgebessert werden.

Großer Aktionstag

Als Abschluss des Prozesses lädt die Initiative für Samstag, 5. Juli, zum großen Aktionstag ins Nellie Nashorn ein, um weitere Menschen zu aktivieren, in den offenen Mitmachprozess einzusteigen. Mithilfe eines Demokratie-Baukastens soll die Vielfalt der Demokratie erlebt und Fragen nach ihrer Zukunft nachgegangen werden. Auf dem Programm stehen Diskussionen, ein Graffiti-Projekt, Vorträge über direkte Demokratie oder Demokratie in anderen Ländern, ein Theater-Workshop und eine Filmpremiere.

Wie man Verkrustungen der Demokratie auflösen und ihnen etwas entgegensetzen kann, will Klaus Nack vom „Bündnis 5 vor 12“ mit Meinungsplakaten erfragen – möglichst nicht nur von Menschen aus der eigenen „Bubble“.

Jenna Plotz und Valerie Schultze vom Jugendparlament haben aus der Erfahrung heraus, dass Jugendliche in Lörrach nicht in alle politischen Prozesse eingebunden und beteiligt würden, ein eigenes Projekt entwickelt und einen Film daraus gemacht, der am Aktionstag im Free Cinema Premiere feiert. Wo sie im demokratischen Mitmachprozess bleiben, ist eine der Fragen, die sie an die Parteien im Gemeinderat, Organisationen und wichtige Berufsgruppen gestellt haben. Mit Equipment und Expertise unterstützte Tempus fugit dieses Projekt. Angelika Knapp und Mark Henrich schauten über den Tellerrand und lenken am 5. Juli bei Referaten den Fokus auf die Demokratie in der Schweiz und in Kuwait. Anhand der Beantwortung von fünf Fragen soll ein Demokratie-Index für Lörrach erstellt werden.

Fallstricke und Chancen

Franz Schmider von der Bürgerstiftung spricht über Fallstricke und Chancen bei der Bürgerbeteiligung. Bei einem Theaterworkshop greift Schauspielerin Paula Kühn eine alltägliche, problematische Situation szenisch auf: In einem Gespräch vertritt das Gegenüber plötzlich Werte, die man selbst nicht teilt. Die Schöpflin-Schule mit Lehrerin Claudia Scheer bietet an, mittels vorbereiteter Schablonen Graffiti-Objekte zum Thema Kinderrechte auf Spanplatten zu kreieren. Luka Kersting baut eine „Schule für integrale Politik“ und Isabell Schäfer-Neudeck offeriert nach Wilmas Farbkonzept einen Crashkurs dazu. Neue Methoden, um gute Entscheidungen zu treffen, die auch Widerstände integrieren, stellt Hartmut Schäfer im Workshop „Systematisches Konsensieren“ vor.

Als „Goodie“ können die Besucher in Art einer Silent Disco mittels eines geliehenen Kopfhörers Musik und Podcasts zum Thema Demokratie hören. Patrick Dengl und Stephanie Steib vom Nellie Nashorn stellen das Equipment und das soziokulturelle Zentrum samt Infrastruktur für die Veranstaltung zur Verfügung. Die Nellie-Kneipe ist geöffnet. Helfer für den Aktionstag werden noch gesucht.

www.kraftimwandel.de/demokratie-baukasten/aktionstag-5-7/