Lörrach Unbekannte lassen Zirkuspferde frei

"Während im Hauptzelt für die anstehende Premiere die Künstler ihre Darbietungen noch geprobt haben, wurden einige Pferde im Stallzelt aus unerklärlichen Gründen von Unbekannten aus ihren Stallungen freigelassen. Mehrere Pferde büxten daraufhin aus.

Bauzaun durch Fremdeinwirkung geöffnet

Im Normalfall ist das Gelände des Lörracher Weihnachtscircus zusätzlich umlaufend mit einem Bauzaun eingezäunt und alle Mitarbeiter, Künstler und Lieferanten sind dazu angehalten die Ein- und Ausfahrten immer geschlossen zu halten. In diesem Fall wurde der Bauzaun jedoch durch Fremdeinwirkung an einer öffentlichen Stelle von außen geöffnet, so dass die Pferde deshalb auch das Zirkusgelände verlassen konnten.