Einer der beliebtesten Spielplätze in der Stadt, die „Krake“ in Stetten-Süd, ist in die Jahre gekommen und bedarf einer Sanierung.

In einem ersten Schritt wurde im Sommer 2022 der Spielbereich I erneuert. Nun sollen zwei weitere Bereiche folgen: Die „Wasserwelt für Kleine“ und der „Abenteuerbereich für Große“. Ideen und Anregungen zur zukünftigen Gestaltung sind dabei explizit erwünscht. Am Freitag, 25. Juli, ist das Planerteam vor Ort, bis zum 31. Juli läuft die Online-Umfrage.

„Der Spielplatz Krake ist aufgrund der jahrelangen, intensiven Nutzung in die Jahre gekommen. Er ist ein zentraler und wichtiger Begegnungsort für verschiedene Altersgruppen im Süden unserer Stadt“, wird Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić in einer Mitteilung der Stadt Lörrach zitiert.

Lesen Sie auch

Der naturnah gestaltete Spielraum wurde im Jahr 2001 nach dem Entwurf von Bernd Meier, Freier Landschaftsarchitekt, eröffnet und zähle heute zu den beliebtesten Spielplätzen der Stadt Lörrach. Die charakteristische Geländemodellierung, die an einen Kraken erinnert, verlieh der Anlage damals ihren Namen.

Vielfältiges Spielangebot

Der Spielplatz „Krake“ bietet fünf verschiedene Spielbereiche, die auf die Bewegungsbedürfnisse unterschiedlicher Alters- und Nutzergruppen abgestimmt sind. Der Spielbereich I wurde bereits im Juli 2022 neugestaltet. Die beiden alten Elemente „Dino“ und „Krokodil“ wurden durch einen verschiedene Altersgruppen ansprechenden Kletter- und Balancierparcours ersetzt. Dabei wurde die Edelstahlrutsche aus dem ehemaligen Spielgerät „Krokodil“ wiederverwendet. Die bestehende Turmrutsche des Spielbereichs blieb erhalten.

Der Spielbereich II umfasst ebenso Kletter- und Balancierkombination mit Türmen, Brücke und Schaukel. Im Spielbereich III ist der alte Wasserspielbereich jüngst durch ein baugleiches Modell ersetzt worden und steht nun wieder für die Nutzung zur Verfügung. Durch den Austausch konnten die bestehenden Fundamente und Pfostenschuhe erneut genutzt werden. Die Montage der neuen Holzelemente aus heimischen Lärchenholz erfolgte durch den Werkhof. Die Kosten der Erneuerung belaufen sich auf 14 000 Euro.

Die weiteren Bestandteile dieses Bereichs und des Spielbereichs II sollen in einem nächsten Schritt angepasst werden. Ein zentrales Anliegen für den Spielbereich III ist die Verbesserung der Zugänglichkeit der Wasserspielanlage wie beispielsweise ein barrierefreier Zugang zum Pumpenpodest, um auch Kindern und Begleitpersonen mit körperlichen Einschränkungen eine gleichberechtigte Teilhabe in diesem Spielbereich zu ermöglichen.

Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Sanierung des Spielbereichs IV, der einen Rückzugsbereich mit Kiesmulde, Holzstegen und einem kleinen Unterstand umfasst, und des Spielbereichs V mit Tischtennisplatten, Beachvolleyballfeld und Kletterfelsen vorgesehen.

Sanierung ist notwendig

Nach mehr als 20 Jahren intensiver Nutzung weisen viele Spielgeräte starke Gebrauchsspuren auf. Trotz mehrfacher Instandsetzung ist die Lebensdauer vieler Elemente ausgereizt. Deshalb wird der Spielplatz nun in mehreren Bauabschnitten umfassend erneuert.

Die naturnahe Gestaltung soll dabei erhalten bleiben, wird aber zeitgemäß weiterentwickelt, um aktuellen Spielbedürfnissen gerecht zu werden. Dabei wird weiterhin auf robuste und nachhaltige Materialien gesetzt: Die neuen Spielgeräte werden ebenfalls aus Robinienholz gefertigt – eine heimische Holzart. Bereits für die Erneuerung von Spielbereich I kam diese Holzart zum Einsatz.

Die komplette Sanierung der Spiel- und Bewegungsbereiche ist in vier Bauabschnitte aufgeteilt. Das Gesamtbudget beträgt 260 000 Euro.

Bürgerbeteiligung

Für die anstehende Sanierung der Spielbereiche II und III setzt die Stadtverwaltung auf Bürgerbeteiligung. In einer Online-Umfrage, die bis zum 31. Juli unter dem Link https://pollunit.com/de/polls/krake-spielplatz abrufbar ist, können Ideen und Wünsche in Form von Textbeiträgen, selbstgemalten Bildern oder Fotos von Spielanlagen, die besonders gefallen, eingereicht werden. Alternativ dürfen Beiträge auch direkt ans Rathaus per Post gesendet werden.

Ferner sind am Freitag, 25. Juli, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, Projektverantwortliche der Stadtverwaltung vor Ort, um mit Nutzern ins Gespräch zu kommen und Ideen und Wünsche entgegenzunehmen. Treffpunkt ist direkt am Spielplatz Krake in der Konrad-Adenauer-Straße 40 in Stetten.