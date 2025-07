1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Beatrice Ehrlich In der Weiler Straße kam es zu einer Vorfahrtsverletzung.







In der Weiler Straße ist es am Freitag gegen 7.50 Uhr zu einer Vorfahrtsverletzung gekommen, bei der eine 20-Jährige leicht verletzt wurde. Die Frau soll mit ihrem Fahrrad die Weiler Straße befahren haben, als sie an der Kreuzung zur Käppelestraße nach links abbiegen wollte.