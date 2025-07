Lörrach: Postbank nimmt bald keine Pakete und Briefe mehr an

Das in der Stadt kursierende Gerücht, dass „die Hauptpost“ schließt, ist jedenfalls nicht korrekt. Erstens, weil es seit Jahren ohnehin keine „Hauptpost“ mehr gibt, denn der Gelbe Riese setzt nicht nur in der Lerchenstadt auf externe Partner, die eine Filiale beziehungsweise Agentur betreiben. Zweitens, weil die Postbank an der Ecke Wallbrunn-/Brühlstraße bleibt, wo sie ist.

Für Kassengeschäfte nach Müllheim fahren

Ab dem 12. August wird sie aber als reine „Beraterbankfiliale“ ohne Kassengeschäft und ohne Postdienstleistungen betrieben, wie ein Sprecher der Postbank auf Nachfrage ausführt. Der erst vor wenigen Wochen erweiterte Selbstbedienungsbereich – unter anderem gibt es jetzt zwei statt nur einen Geldautomaten – steht nicht zur Disposition. Wer allerdings Kassengeschäfte am Schalter erledigen will, wird dazu künftig nach Müllheim fahren müssen. Denn dort befindet sich die nächste vollausgestattete Postbank-Filiale.

Umbauarbeiten in zwei Phasen

In Lörrach sind dem Sprecher zufolge einige Umbauarbeiten erforderlich. So werden in einem ersten Schritt direkt nach der Umwandlung ab dem 12. August die bestehenden Schalter entfernt. Ein zentraler „Servicepoint“ soll stattdessen die erste persönliche Anlaufstelle in der „Beratungsfiliale“ sein. Dort könnten zum Beispiel Beratungstermine vereinbart, Adressänderungen vorgenommen oder Konten eröffnet werden.

Der eigentliche Umbau ist für die zweite Septemberhälfte geplant und soll einige Tage dauern. Unter anderem werde eine Multifunktionszone („Postbank Lounge“) für die Kunden geschaffen. Darin könnten aber beispielsweise auch Informations- und Kulturveranstaltungen stattfinden, präzisiert der Sprecher des Geldinstituts. Die bestehenden Beratungsräume würden ebenfalls modernisiert.

Der „Kiosk 79“ in der Kirchstraße 17 wird ab dem 15. Juli alle relevanten Postdienstleistungen anbieten. Foto: Tim Nagengast

„Kiosk 79“ und „Box“ fungieren als Postagenturen

Wohin also in Zukunft mit Päckli, Briefen und Paketen? Die Deutsche Post hat mit dem „Kiosk 79“ an der Ecke Kirchstraße/Bahnhofstraße rechtzeitig einen neuen Filialpartner gefunden. Der Kiosk-Laden, der selbst erst seit ein paar Wochen existiert, wird ab dem 15. Juli alle relevanten Postdienstleistungen anbieten, wie Deutsche Post/DHL-Sprecher Marc Mombauer auf Nachfrage bestätigt. Geöffnet ist von Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr. Als zweite Post-Partnerfiliale in der Innenstadt fungiert auch heute schon die „Box in der Galerie“ am Am Alten Markt, die ebenfalls um 20 Uhr schließt.

Die Postbank will ihre Kunden in den nächsten Tagen mit Aushängen und Handzetteln in der Lörracher Filiale über die Serviceänderung, die damit verbundene Auslistung der Postdienstleistungen, und wo sie diese dann finden können informieren.

Eine alternative Filiale der Postbank mit SB-Bereich, Beratung und Postdienstleistungen befindet sich in der Werderstraße 34 in Müllheim.

Die Postbank ist keine Post

Keine „Hauptpost“:

Die weit verbreitete Annahme, bei der Postbank-Filiale im Wallbrunneck handele es sich um die Lörracher „Hauptpost“, die auch Bankgeschäfte anbietet, ist ein Irrtum, der sich hartnäckig hält. Dabei ist es genau umgekehrt: Noch bis zum 11. August bietet die Postbank als Partner dort auch Dienstleistungen von Post und DHL an.

Post und Bank:

Die Postbank ist heutzutage eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Bank AG. Der Name „Postbank“ erinnert noch an die Zeiten, als die heutige Postbank Teil der Bundespost inklusive Telekom war.