Isolde Weiß hat wie eine Löwin für „ihre“ Kinder und Jugendlichen gekämpft. Mit Klarheit und Haltung, mit Tatkraft, Gelassenheit, Humor und einem großen Herzen setzte sie sich für ihre Schüler und die Schule ein. Als Netzwerkerin blickte sie aber auch weit über ihre Schule hinaus. So der ähnlich wurde die scheidende Rektorin in zahlreichen Wort- und Liedbeiträgen gewürdigt.

Würdigungen zum Abschied

Weiß wuchs in der Kleinstadt Schleusingen in Thüringen auf. Nach ihrem Studium der Sonderpädagogik in Rostock war sie in Ilmenau und Leipzig tätig. Im Jahr 1998 kam sie nach Lörrach und begann, in der Pestalozzischule als Sonderpädagogin zu arbeiten. 22 Jahre lang leitete sie die Schule, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, als Rektorin. In dieser Zeit bauten sie mit ihrem Kollegium die Schülerfirma Coolinario und andere Angebote auf, durch die die Schüler alltagsnahe Fähigkeiten entdecken und erlernen können. Weiß holte Partner aus Kunst und Kultur in die Schule wie den Tänzer Mentor Shalijani, das Theater Tempus fugit und andere.

Damit den Schülern der Übergang in den Beruf gelingt, gehören ab Klasse sieben Arbeitspraktika zum Schulalltag. Mit der Gewerbe- und der Mathilde-Planck-Schule Lörrach gibt es Kooperationsangebote.

Auch mit der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule macht die Pestalozzischule inklusive Angebote.

„Ich verneige mich vor deiner Lebensleistung“, würdigte Schulamtsleiter Rudolf Schick die scheidende Rektorin. Er erinnerte an den Beginn ihrer Laufbahn in einem ganz anderen Schulsystem, das er für ein Gutes halte. Er würdigte Weiß‘ Leistungen in Lörrach, so auch ihren Einsatz im Arbeitskreis „Schule Wirtschaft“, in dem es um einen guten Berufseinstieg von Jugendlichen geht. „Vielfalt“ sei der Wesenskern ihrer Arbeit gewesen, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz. Mit Tatkraft und einem Riesenherz habe sie die Schule gestaltet. Als junge Rektorin habe sie die Generalsanierung des Schulgebäudes gestemmt. Sie habe jedes Kind mit Namen, „Ecken und Kanten“, Hobbys und Familie gekannte, lobte Stefanie Froescheis, Leiterin der Berufsschulen Lörrach. Unter ihrem wertschätzenden Blick seien die Kinder gewachsen und gereift, hieß es vom Elternbeirat.

Dank und Anerkennung

Das Lob riss nicht ab. Dank Isolde Weiß sei die Albert-Schweitzer-Schule erst Gemeinschaftsschule mit Inklusionsangeboten geworden, betonten Martin Jegle und Rainer Eisenkolb, Leiter der Nachbarschule. „Du hast uns unglaublich geprägt“, sagte auch Karin Maßen, Leiterin des Theaters Tempus fugit. Sie erinnerte an die fast 30-jährige Zusammenarbeit, die bis heute mit dem Dialog-Theater zum Bewerbungstraining fortbesteht. Ohne Isolde Weiß gäbe es die inklusiven Angebote ihres Theaters nicht.

Die Sängerin Steffi Lais, aber auch Schulleiterkollegen lockerten die Feier mit Liedbeiträgen auf.

Das Kollegium der Pestalozzischule verglich Isolde Weiß‘ Arbeit mit einer Torte, zu der große Portionen Entscheidungsmut, Kunst und Kultur, Vielfalt, aber leider auch 50 Gramm Lehrermangel gehörten.

„Küchenschlacht“

Zum Abschied schenkten sie ihrer Rektorin, die gerne kocht, die Teilnahme an der Kochshow „Küchenschlacht“. Das quittierte Isolde Weiß mit einem „Au weia.“ Sichtlich bewegt dankte sie ihren „wunderbaren Gästen“. Mit den Worten „Glück muss man haben – und das hatte ich“, blickte sie auf ihr Leben zurück. Das politische System der DDR verurteile sie, sagte sie und berichtete, wie sie als junge Frau hochschwanger zu den Montagsdemos in Leipzig ging. Voll Wärme erzählte sie von ihren Eltern, die ihren Kindern bedingungslose Liebe schenkten und die Liebe zur Arbeit vorlebten. Ein Mädchen mit Downsyndrom habe sie angeregt, Sonderpädagogin zu werden, verriet sie: Nach anschaulichem Unterricht, etwa auf einem Bauernhof, sei das Kind oft begeistert von der Schule gekommen. Nicht glücklich sei sie, dass nicht alle in der Gesellschaft die Inklusion befürworten, schlug sie den Bogen zur Gegenwart. Sorgen bereite ihr, dass Kinder und Jugendliche wegen der sozialen Medien immer schwieriger zu erreichen seien. Zum Schluss dankte Isolde Weiß ihrer „wunderbaren Familie“ und allen Weggefährten.