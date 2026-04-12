Lörrach International: Warum europäische Städtepartnerschaften unverzichtbar sind – gerade jetzt

Interview:
Vertreter von „Lörrach International“ erläutern, warum europäische Städtepartnerschaften und Begegnungen heute noch von großer Bedeutung sind.
Lörrach pflegt seit vielen Jahren Städtepartnerschaften mit Sens und Village-Neuf in Frankreich, Senigallia in Italien, Chester in England und dem sächsischen Meerane. Außerdem ist die Lerchenstadt mit Wyschhorod in der Ukraine sowie Edirne in der Türkei befreundet. Und zwischen dem Landkreis Lörrach und dem Kreis Lubliniec in Polen gibt es eine weitere Partnerschaft. Wie ist es aktuell um diese Städtepartnerschaften und -freundschaften bestellt? Und warum sind sie – gerade aktuell – noch von Bedeutung: Dazu äußerten sich im Interview Sebastian Feichtmair (Vorsitzender) und Susanne Daniel (2. Vorsitzende) vom Verein Lörrach International.