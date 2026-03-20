Lörrach im Check: Ideenbörse für eine attraktive Innenstadt

Zwei Tage lang steht das Lörracher Zentrum im Fokus einer individuellen Schaufensterberatung. Sie ist Teil eines Innenstadtchecks, der Stärken und Schwächen analysieren soll.

Expertin Diana Mosler besucht 17 Geschäfte und berät die Inhaber jeweils rund eine Stunde lang praxisnah. Dabei analysiert sie die Außenwirkung der Läden und macht Vorschläge, wie die Schaufenster ansprechender gestaltet werden können. Die Resonanz der Unternehmen bewertet Martina Kessler von der Lörracher Wirtschaftsförderung beim Vor-Ort-Termin in der Innenstadt als „sehr gut“.

Wie soll die Innenstadt der Zukunft aussehen? Besonders freut sie, dass sich Betriebe aller Größen beteiligen – von großen Warenhäusern über mittelgroße Ketten bis hin zu inhabergeführten Einzelgeschäften. Auch das Dreiländermuseum und der Burghof sind mit dabei.

Wie soll die Lörracher Innenstadt in Zukunft aussehen? Welche Herausforderungen stehen dafür an? Welchen Platz hat sie im Alltag ihrer Bürger? Und wie kann sie für Reisende und Urlauber noch attraktiver werden? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, ist die IHK Hochrhein-Bodensee in Lörrach unterwegs.

Vor allem in kleineren und mittleren Kommunen arbeitet die IHK im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg daran, „Innenstädte zukunftsfähig zu machen und ihre Attraktivität zu steigern“ – oft keine leichte Aufgabe.

Lörrach ist nicht schlecht aufgestellt

Die Tendenz zu verwaisten Innenstädten ist vielerorts deutlich spürbar. Leerstände und ein verändertes Einkaufsverhalten – auch durch den wachsenden Onlinehandel – stellen manche Städte vor große Herausforderungen.

In Lörrach stellt sich die Situation jedoch anders dar. „Wir sind prinzipiell ganz gut aufgestellt“, sagt Kessler. „Aber natürlich kann man immer etwas verbessern“, fügt sie hinzu. Ziel sei die gezielte Weiterentwicklung des innerstädtischen Angebots. „Wir wollen eine gute Durchmischung zwischen Gastronomie und Einzelhandel erreichen.“ Ein großes Brainstorming also, eine Ideenbörse – auch mit Blick darauf, den bereits hohen Standard in Lörrach zu halten. „Dann bekommen wir etwaige einzelne Leerstände auch schnell wieder gefüllt“, sagt Kessler.

Aktuell erstellt die IHK eine Bestandsanalyse. Erfasst wird mit Frequenzmessgeräten in den Geschäften, zu welchen Zeiten der Laden und seine Umgebung gut besucht sind – und wann nicht.

Wunsch: Unterstützung bei digitalen Angeboten

Daraus erhoffen sich die IHK und die Ladeninhaber Erkenntnisse und Handlungsoptionen. IHK-Projektleiterin Victoria Arens zählt auf: „Wie entwickeln sich die Besucherströme im Tagesverlauf? Hat ein Geschäft überhaupt geeignete Öffnungszeiten? Haben besondere Aktionen und Veranstaltungen Auswirkungen auf zusätzliche Kundschaft?

Ein weiterer Schritt ist die Befragung der Geschäftsinhaber selbst. Arens war dafür proaktiv unterwegs und ging direkt in die Läden. Das sei ein bewährtes Vorgehen und auch in Lörrach gut angekommen, sagt sie.

Die Auswertung der Gespräche habe ergeben: Die beteiligten Unternehmen wünschen sich vor allem mehr gemeinsame Aktionen, mehr Sichtbarkeit auf Google und Unterstützung bei digitalen Angeboten und Social Media.

„Handel bleibt der Motor der Innenstädte“

Vor allem der Umgang mit jüngeren Generationen fällt offenkundig vielen Unternehmen schwer. Das Know-how der Experten soll in den nächsten Wochen in Workshops und Seminaren vermittelt werden.

Doch nicht nur die Unternehmen sind gefragt, auch die Stadt ist gefordert: Denn die Besucherlenkung soll insgesamt verbessert werden. Ziel ist etwa, dass sich die Besucher besser verteilen. Und es sollen auch Bereiche, die bisher nicht so attraktiv sind, künftig stärker frequentiert werden.

Auch wenn sich viele Stadtzentren im Wandel befinden: „Der Handel bleibt der Motor der Innenstädte“, betont Victoria Arens.