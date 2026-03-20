Lörrach im Check: Ideenbörse für eine attraktive Innenstadt

Zwei Tage lang steht das Lörracher Zentrum im Fokus einer individuellen Schaufensterberatung. Sie ist Teil eines Innenstadtchecks, der Stärken und Schwächen analysieren soll.
Expertin Diana Mosler besucht 17 Geschäfte und berät die Inhaber jeweils rund eine Stunde lang praxisnah. Dabei analysiert sie die Außenwirkung der Läden und macht Vorschläge, wie die Schaufenster ansprechender gestaltet werden können. Die Resonanz der Unternehmen bewertet Martina Kessler von der Lörracher Wirtschaftsförderung beim Vor-Ort-Termin in der Innenstadt als „sehr gut“.