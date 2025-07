Lörrach: Grüne für mehr Baumschutz

Die Grüne Fraktion begrüßt, dass ihr Antrag zur Einführung einer Baumschutzsatzung für die Stadt Lörrach bei der Verwaltung positiv aufgenommen und in den Vorberatungen im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) bereits eine breite Mehrheit gefunden hat. „Wir Grünen halten eine Baumschutzsatzung für unverzichtbar, weil der Stadtraum angesichts des sich verschärfenden Klimawandels dringend auf eine möglichst dichte Durchgrünung angewiesen ist, um die mehr werdenden Hitzetage besser abzufedern“, heißt es in einer Mitteilung.

Es sei wichtig, den besonders gefährdeten Bestand großer Bäume im Stadtgebiet besser zu schützen. Dies sei eine Aufgabe, die die gesamte Gesellschaft, also auch private Grundstücksbesitzer, in die Pflicht nehmen muss, weil einerseits die gesamte Bevölkerung davon betroffen ist, die Problematik andererseits laut den Grünen aber nur als Gemeinschaftsleistung zu bewältigen ist.

Während der kommunale Baumbestand durch den Fachbereich Stadtgrün bereits einer ständigen Aufmerksamkeit und Erhaltungspflege unterliegt, werden durch eine Baumschutzsatzung bisher ohne jede Kontrolle geplante Fällungen insbesondere auf Privatgebiet einer Prüfung unterzogen. Sind Fällanliegen nicht hinreichend begründet, weil es etwa lediglich um ästhetische Fragen oder unerwünschten Laubfall geht, werden sie untersagt. In begründeten Fällen sind Fällungen weiterhin erlaubt. Durch das neue Verfahren wird es aber zugleich möglich, bei Fällabsichten mit den BesitzerInnen ins Gespräch zu kommen, sie in Pflegefragen zu beraten und bei Alternativlösungen oder Ersatzpflanzungen zu unterstützen. „Es geht also sowohl um Sensibilisierung und Beratung als auch Schutz und Kontrolle“, heißt es abschließend.