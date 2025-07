Lörrach: Frank Braun am Hans-Thoma-Gymnasium verabschiedet

1 Frank Braun wurde verabschiedet. Foto: Kristoff Meller Frank Braun wird fehlen am Hans-Thoma-Gymnasium (HTG). Der Rektor wurde mit einer Feier verabschiedet.







Dass er fehlen wird, das wurde am Mittwoch während der rund zweistündigen Verabschiedungsfeier in der Aula der Schule überdeutlich. Zehn Jahre hat der Biologie- und Sportlehrer die Geschicke des Gymnasiums als Direktor geleitet. In den zehn Jahren zuvor war er Stellvertreter von Hubert Bernnat, der zur Verabschiedung ebenso gekommen war wie sein Vorvorgänger Georg Raith. Mit herzlichen Worten, eigens arrangierten Liedern, heiteren Anekdoten, vielen Geschenken und sogar einem Film, an dem die gesamte Schulgemeinschaft mitgewirkt hat, wurden die Verdienste Brauns ausgiebig gewürdigt.