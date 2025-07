Lörrach: Erfolg für Phaenovum-Schüler

1 Die erfolgreichen Phaenovum-Schüler (von links) Alan Stranjak, Benjamin Graf, Maxim Rasch, Benedikt Baum und Rusheel Sai Nuthalapati zusammen mit Maskottchen Horst Foto: Liane Brandt/GYPT Goldmedaille für deutsches Physik-Team: Zwei Lörracher Schüler schaffen es ins WM-Finale in Schweden.







Link kopiert



Ein herausragender Erfolg für den deutschen Nachwuchs in der Physik: Beim diesjährigen International Young Physicists’ Tournament (IYPT) in Lund, Schweden, errang das deutsche Nationalteam den dritten Platz. Besonders stolz ist das Phaenovum-Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck darauf, dass mit Benedikt Baum und Maxim Rasch zwei seiner Schüler als wichtige Teammitglieder maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben, heißt es in einer Mittelung.