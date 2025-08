Der Dorfverein Dülliger Schnägge engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 1998 für die Dorfgemeinschaft in Obertüllingen. Seit vielen Jahren organisiert der Verein auch den Schnäggehock, da der Gesangverein sein dreitägiges Sommerfest am Lindenplatz nicht mehr ausrichten kann.

Schon am frühen Abend waren die Tische und Bänke auf dem Lindenplatz voll. Menschen aller Generationen von Senioren bis zu Familien mit kleinen Kindern genossen den stimmungsvollen Ort mit den mächtigen alten Bäumen und dem weiten Blick ins Wiesental sowie in die Ebene nach Basel. Die Dülliger Schnägge sorgten für das leibliche Wohl, der Gitarrist und Sänger Mario Stracuzzi unterhielt mit Hits und Evergreens.

Auf Ansturm vorbereitet

Auch für den Besucheransturm am späteren Abend zum Feuerwerk war alles vorbereitet mit 250 Parkplätzen, mit Parkeinweisern und Verkehrslenkung. Der „Schnägge“-Vorstand dankte dem Gemeindevollzugsdienst der Stadt Lörrach für die gute Zusammenarbeit.

Für das Dorf engagiert

Die „Dülliger Schnägge“ engagieren sich seit ihrer Gründung im Jahr 1998 für die Dorfgemeinschaft in Obertüllingen. „Wir sind ein Verein für die Dorfgemeinschaft. Es ist wichtig, dass man zusammenkommen kann - Jung und Alt“, betonte Schriftführerin Karin Glattacker gegenüber unserer Zeitung. Auch zu den rund 100 Vereinsmitgliedern zählten drei Generationen.

Den Defibrillator, der am alten Schulhaus in Obertüllingen hängt, hat der Dorfverein durch Spenden finanziert. Foto: Regine Ounas-Kräusel

Jedes Jahr richten die „Dülliger Schnägge“ das Fasnachtsfeuer aus und bieten auch Einführungskurse zum Scheibenschlagen an, wie der Vorsitzende Hanspeter Ruser erwähnte. Immer am 31. Juli findet der „Schnäggehock“ statt. Zur Aktion „Adventsfenster“ organisiert der Dorfverein jedes Jahr einen Bummel zu den von Bürgern geschmückten Häusern mit anschließendem Umtrunk. Eingebunden ist seit ein paar Jahren wieder der Kindergarten, der Weihnachtslieder singt. Zu Ostern und zu Weihnachten dekorieren die „Schnägge“ den Brunnen am Ortsteingang und zu Erntedank die Kirche. Und wenn ein Mitglied heiratet, binden Vereinsfrauen für die Brautleute einen Tannenkranz oder fertigen Festdeko an.

Zur Tradition der „Dülliger Schnägge“ gehört auch, dass sie bei Festen und Veranstaltungen für einen guten Zweck Spenden sammeln.

Für den guten Zweck

Im vergangenen Jahr sammelte der Dorfverein Spenden für einen Defibrillator. Beim Tüllinger Weinmarkt habe man Flammwaie in Trefzers Wiistübli verkaufen können, berichtete der Vorstand im Gespräch mit unserer Zeitung und dankte Inhaberin Angelika Lang für diese Möglichkeit.

Das lebensrettende Gerät hängt nun, für Fußgänger und Autofahrer gut sichtbar, an der alten Schule neben dem Gasthaus Maien. Die Stadt trägt die Kosten für Strom, Wartung und Versicherung. Wichtig ist den „Dülliger Schnägge“, dass ein solches Gerät in Obertüllingen auf kurzem Weg erreichbar ist. Daher sammeln sie nun Spenden für einen zweiten Defibrillator. Beim Schnäggehock baten sie die Besucher um einen Beitrag. Beim Tüllinger Weinmarkt am 7. September wird der Verein wieder Flammwaie bei Trefzers Wiiistübli anbieten.