Schöpflin Stiftung Brombach : Dem Geld einen Sinn geben - Hans Schöpflin und Tim Göbel im Interview

Die Schöpflin Stiftung engagiert sich seit 15 Jahren für die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ihr Ziel: nichts Geringeres als die Schaffung einer besseren Zukunft. Im Interview erläutern Stifter Hans Schöpflin und Tim Göbel Arbeit, Anspruch und Intention der A ktivititäten.
Die Schöpflin Stiftung engagiert sich seit 15 Jahren für die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ihr Ziel: nichts Geringeres als die Schaffung einer besseren Zukunft. Die Villa Schöpflin, das Zentrum für Suchtprävention, gilt seit Jahren als herausragendes Beispiel für bedarfsgerechte und nachhaltige Prävention. Indes widmet sich die Stiftung auch den Themen „Bildung“ und „Zivilgesellschaftliches Engagement“ – bundesweit und mit einem Ansatz, der innerhalb der deutschen Stiftungslandschaft außergewöhnlich ist. Im Gespräch mit Bernhard Konrad erläutern Stifter Hans Schöpflin und der geschäftsführende Vorstand Tim Göbel Arbeit, Anspruch und Intention der Stiftungsaktivititäten