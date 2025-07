Damit werde der nachhaltige Einsatz für die Integration geflüchteter Menschen in der Anschlussunterbringung gesichert – trotz finanzieller Unsicherheiten und struktureller Herausforderungen, hieß es beim Pressegespräch.

Grundlage und Zielsetzung

Bereits mit dem Gemeinderatsbeschluss im Mai 2017 wurde die Grundlage für ein professionelles kommunales Integrationsmanagement geschaffen. Seither leistet das Welcome-Center der Stadt wertvolle Arbeit zur sozialen Teilhabe und Verbesserung der Lebenssituation geflüchteter Menschen.

Im Rahmen der Beratung werden Menschen in Fragen des alltäglichen Lebens, der Integration, Bildung und Arbeit unterstützt. Aktuell nehmen rund 1400 Personen dieses Angebot in Anspruch. Darunter befinden sich etwa 880 Personen in familiären Strukturen, rund 470 Kinder sowie etwa 440 alleinstehende Personen. Das Welcome-Center verzeichnet derzeit etwa 60 Vorsprachen pro Woche.

Zudem wird derzeit die Umsetzung der aktuellen Verwaltungsvorschriften (VwV) vorbereitet, die eine Übergabe der Klienten an Regeldienste nach einer dreijährigen Beratungszeit vorsehen. Die Zahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) in den kommenden Jahren wird sich dabei an den Zugangszahlen der jeweils vorangegangenen drei Jahre orientieren. Vor diesem Hintergrund ist perspektivisch mit einer sinkenden Förderung zu rechnen.

Durch die landesweite Neuausrichtung der Integrationsförderung liegt die Verantwortung für Umsetzung und Finanzierung des Integrationsmanagements seit Januar 2025 vollständig bei den Kreisen und Kommunen.

Die Finanzierung

Damit verbunden sind sowohl neue Gestaltungsspielräume als auch finanzielle Risiken – insbesondere durch die jährliche Anpassung der Fördermittel an die Zuweisungszahlen in der Anschlussunterbringung. Für das Jahr 2025 wurde der Förderrahmen durch das Land Baden-Württemberg auf rund 351 900 Euro festgelegt. Die Stadt Lörrach wird diese Mittel jedoch nur anteilig abrufen, da die nicht deckungsfähigen Mehrkosten vollständig durch städtische Eigenmittel finanziert werden müssten.

Nach intensiven Abstimmungen mit den freien Trägern – dem Caritasverband und dem Diakonischen Werk – konnte eine tragfähige Einigung erzielt werden. Der Gesamtstellenumfang beträgt demzufolge 4,65 Vollzeitäquivalente (VZÄ). Zuletzt nicht besetzte Stellenanteile entfallen, bestehende Stellen bleiben erhalten. Die Stadt übernimmt die von der Landesförderung nicht gedeckten Deltakosten. Hinzu kommt eine Verwaltungskostenpauschale von 17 500 Euro pro VZÄ, insgesamt also von 81 375 Euro. Damit beläuft sich der kommunale Finanzierungsanteil der Stadt Lörrach voraussichtlich auf insgesamt rund 126 000 Euro im laufenden Jahr.

Wie es weitergeht

Dieses Einigungspaket hat die Stadtverwaltung dem Hauptausschuss zur Vorberatung vorgestellt und stellt es dem Gemeinderat zur Beschlussfassung. Mit einem positiven Beschluss können die Mittel freigegeben und der Vertrag über die kommunalen Eigenmittel mit den Trägern geschlossen werden. Die Vertragslaufzeit ist an die aktuelle Förderlaufzeit bis Ende des Jahres 2025 befristet.

Die Stadt Lörrach spricht dem Caritasverband und dem Diakonischen Werk ihren ausdrücklichen Dank und große Anerkennung für ihre langjährige, engagierte und fachlich hochwertige Arbeit im Rahmen des kommunalen Integrationsmanagements aus. Beide Träger würden mit ihren Mitarbeitern einen zentralen Beitrag zur gelingenden Integration geflüchteter Menschen in Lörrach leisten, heißt es.

Im Zuge der laufenden Haushaltskonsolidierung (siehe obenstehenden Artikel) hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit einem externen Beratungsunternehmen den Auftrag erhalten, auch das Welcome-Center und dessen personellen und organisatorischen Umfang zu überprüfen. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen der städtischen Gesamtstrategie zur Effizienz- und Haushaltsoptimierung, nicht als Kritik an der bisherigen Zusammenarbeit mit den Trägern, die von der Stadt als positiv eingeschätzt wird.

Darüber hinaus wird die Verwaltung im Lauf des Jahres ein Konzept für die strategische Weiterentwicklung des kommunalen Integrationsmanagements ab dem Jahr 2026 erarbeiten.