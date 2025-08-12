Lörrach: Brunnen für Trinkwasser

1 Nach dem Beispiel von Basel soll auch in Lörrach ein Trinkwasserbrunnen installiert werden. Foto: Juri Weiss Die Arbeiten erfordern eine Sperrung der Fahrgasse, teilt die Stadt Lörrach mit.







In der Zeit vom 25. August bis 21. September werden in der Fußgängerzone Basler Straße zwischen Café Pape und Mona Lisa die Plattenbeläge repariert und ein Trinkwasserbrunnen installiert. Die Arbeiten erfordern eine Sperrung der Fahrgasse, teilt die Stadt Lörrach mit. Die Zu- und Abfahrt über die Polleranlage Basler Straße Nord in Höhe Café Pape ist in dieser Zeit nicht möglich. Berechtigte Anlieger sowie der Lieferverkehr werden gebeten, auf die umliegenden Zufahrten, beispielsweise Altspitalgässchen, Untere Wallbrunnstraße oder Teichstraße, auszuweichen.