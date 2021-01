Löffinger Talent startet durch Lisa Schreiber studiert in Amsterdam Saxophon

Obwohl sie diesen insgesamt kritisch gegenüber steht, sieht sie in ihnen vor allem eine Chance, mehr Podiumserfahrungen zu sammeln sowie um Kontakte zu knüpfen. Beim Prinses Christina Concours, einem niederländisch-nationalen Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche, hat die sympathische Löffingerin in ihrer Alterskategorie den dritten Preis gewonnen, der ihr ermöglichen wird, an einem großen Meisterkurs teilzunehmen.

Die Teilnahme am Prinses Christina Concours, dessen Finale Corona-bedingt mit professionellen Video- und Tonaufnahmen über einen Stream veröffentlicht wurde, führte zur Einladung beim renommierten Grachtenfestival. "Ich durfte ein Konzert in der Reihe ›Junges Talent‹ gemeinsam mit dem Organisten Evan Bogerd in der Westerkerk geben." Ende September wurde sie außerdem als Gast bei Hans van den Boom ins Radio eingeladen, um dort live aus dem "Spiegelzaal im Concertgebouw Amsterdam" ein Konzert zu geben.