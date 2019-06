Löffingen Zwei Tage Party bei Pfingstwandertagen in Bachheim

Am Samstag spielten mit den Baaremer Luusbuäbä und den Brotäne Herdepfl Schlag auf Schlag zwei in der Region bestens bekannte Bands, die beide schon beim SWR-Blechduell als Finalisten auf der Bühne standen. Die Baaremer Luusbuäbä – 14 Vollblutmusiker – begeisterten mit ihrem großen Repertoire, welches von der böhmisch-mährischen Blasmusik bis ihrer Interpretation des deutschen Pop reicht. Hinter den Brotäne Herdepfl stecken zehn begeisterte Musiker, die mit ihrer Brass Dance Musik immer wieder für Furore sorgen. So auch in Bachheim.

Am Sonntag stand "Gentle Session" auf der Festbühne, eine Cover-Band, die keinen Rock’n’Roller auf der Bank sitzen ließ. Die Rock-Pop-Klassiker sorgten auch in Bachheim für grandiose Stimmung der handgemachten Musik mit der "verrückten Rothaarigen", ihre Sängerin Amy aus Freiburg.