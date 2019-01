Löffingen Zwei Erzbrüder in Löffingen

Die beiden Geistlichen haben trotz ihrer hohen Ämter eins nicht vergessen: Sie sind Löffinger und sind stolz auf ihre Wurzeln. "Ich bekomme Heimatgefühle, wenn ich von Donaueschingen komme, Unadingen sehe und wenn ich von Freiburg komme lacht mich das Schneekreuz an", so Tutilo. Nicht nur Erzbischof Burger und Erzabt Tutilo freuen sich, wenn sie in Löffingen am Heizmann-Haus "Ritter Heinrich grüßt", auch die Löffinger freuen sich sehr, wenn die beiden Erzbrüder wieder zuhause sind. "Wir sind Söhne dieser Stadt und werden es auch bleiben. Dass Löffingen eine nicht unbedeutende Gemeinde zwischen der Baar und dem Schwarzwald ist, wissen wir aus der alten und neueren Geschichte", so der Erzbischof. "Hier ka mer schwätze wie em de Schnabel gwachse isch", so der Erzbischof. Die beiden Erzbrüder konnten dies beim Empfang in der Festhalle ausnutzen. Glücklicherweise für alle Besucher, gingen sie nicht als Erste nach Hause.

Glücklich zeigte sich auch Bürgermeister Josef Matt aus Rötenbach, denn Erzbischof Stephan Burger versprach, beim Patrozinium des heiligen Leodegard die Festmesse zu halten. Erzabt Tutilo wird in diesem Jahr in Löffingen sein silbernes Priesterjubiläum feiern.