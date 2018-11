Löffingen Zur Person

Um 1680 schuf der Hüfinger Maler Martin Menrad das Ölgemälde, welches Löffingen zeigt. Es ist auch auf dem Jubiläumsprogramm als Titelbild zu finden. Die Kopie dieser Auftragsarbeit von Landgraf Anton Egon von Fürstenberg-Heiligenberg hängt im Heimatmuseum. Diese Vorlage hat Hermann Nägele genommen, dazu recherchierte er im Löffinger Stadtarchiv, im Fürstlich Fürstenbergischen Archiv in Donaueschingen, im Landratsamt Titisee-Neustadt, und im Zentralarchiv in Freiburg. Zum Schloss Heiligenberg fuhr er persönlich, um das Originalbild Löffingens in Augenschein zu nehmen. Hinzu kamen Gespräche mit den Heimatforschern und Geschichtskennern Matthias Wider und Werner Waßmer. Das as Buch von Emil Ketterer liegt in der Werkstatt parat. "Ich habe viel gelesen und mich auch bei älteren Bürgern informiert", erzählt das Multitalent Hermann Nägele.