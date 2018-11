Löffingen Zehnjähriger startet bei Motocross-Cup

Das hoffnungsvolle Sporttalent wurde sogar für das jüngste Rennen – die Einladung ging an die besten zwölf seiner Altersklasse – zum ADAC-Supercup in die Schleyerhalle nach Stuttgart eingeladen.

Schon im vergangenen Jahr konnte das zehnjährige Nachwuchstalent diesen "Motocross-Rennstall-Duft" schnuppern. Hier starten auch SX1 Klasse die Profis, die mit diesen Moto- und Supercross-Rennen ihren Lebensunterhalt bestreiten. Wer nach diesen Könnern auf die Rennstrecke darf, wie der Nachwuchs in der Klasse SX4 (neun bis zwölf Jahre), der muss schon ein besonders Talent aufweisen. Neun Jungen und ein Mädchen starten mit Luis Valentino Laufer auf der spektakulären Strecke. Dabei zeigte der Nachwuchs mit Maschinen von 50 bis 65 Kubikzentimeter Hubraum und Leistungen zwischen 17 und 20 PS vor rund 20 000 Zuschauern sein Talent. Die Eintrittskarte für diesen ADAC Supercross, so informiert Vater, Betreuer und Mechaniker Christian Echsle, sind Top-Outdoor-Erfolge in der baden-württembergischen ADAC/DMV Jugend-Motocross Meisterschaft (BW-Cup)

Strecken-Designer Fredy Verherstraeten hat in der Schleyerhalle ein Mekka des Supercross geschaffen. Aus 3800 Tonnen Sand verwandelte der Belgier die Halle zu einer anspruchsvollen Strecke mit Sprunghügel, Waschbrett und engen Kurven auf kurzen Distanzen. Können, Kraft, Präzision und Kondition sind hier von den Profis, aber auch von den Nachwuchsfahrern gefragt. "Eigentlich ist die Teilnahme schon ein riesiger Erfolg", da ist sich die ganze Familie Laufer sicher.