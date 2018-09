Löffingen Wurzeln in Göschweilers gefunden

"Da die Großmutter ungarisch sprach, vermutete man zuerst die Wurzeln in Ungarn", so Mike Eckert. Doch die Recherchen führten nach Deutschland zurück. Die Göschweiler Eggerts gehörten zu einer ganzen Gruppe, die als so genannte Donauschwaben aus Göschweiler Richtung Osten zogen. Bei der Kartenübergabe mit dabei war auch Hermine Eggert, die immer noch in Göschweiler wohnt.