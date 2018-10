Löffingen Wunschliste für den Haushalt 2019 bereits geschrieben

Löffingen-Unadingen. Erste Wünsche zur Mittelanmeldung 2019 sammelte der Ortschaftrat in seiner jüngsten Sitzung. Vorrangig auf dem Wunschzettel betrifft dies die Resterschließung der Keltenstraße einschließlich Hägleweg. Erforderlich eingestuft werden die Erneuerung des restlichen Teilstücks der Gemeindeverbindungsstraße nach Löffingen sowie das teilweise undichte Dach auf dem älteren Kindergartengebäude.

Desweiteren steht die Sanierung des Sanitärbereichs in der Bürgerhalle an. In den Etat aufgenommen wird die in den 1970er-Jahren gebaute Sängerhütte am Gemeindeverbindungsweg nach Dittishausen, die nach Ansicht der Räte durch eine neues Schutzhütte ersetzt werden sollte.

Im Zuge der Überplanung von "Beiles Garten", auch als Schulhof genutzt, wurde die Überdachung des gepflasterten Randbereichs an der Bürgerhalle angeregt, um eine Unterstellmöglichkeit zu ermöglichen.