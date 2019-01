Löffingen Wetter bietet gute Bedingungen

Skilift: Ab Samstag ist der Skilift Kapf in Dittishausen geöffnet. Vor allem für Kinder und Anfänger ist die 240 Meter lange Abfahrt bei einer Höhendifferenz von 40 Meter geeignet. Am Wochenende wird der Ski-Club Löffingen hier die Bambini-Skikurse durchführen. Der Lift ist samstags und sonntags von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet, unter der Woche von 14 Uhr bis 16.30 Uhr, allerdings sollte man sich hier erst beim Verkehrsverein erkundigen unter Telefon 07651/92 21 22.

Loipen: Gespurt sind die Sonnenloipen in Löffingen mit einer Strecke von fünf und zehn Kilometer. Start ist am Loipenhaus an der Wanne, gespurt ist sowohl für klassischen Langlauf, als auch für die Skating-Variante. Rainer Zepf und Tobias Kaltenbrunn sorgen für die aktuelle Präparierung der Loipen.

Rodeln: Sowohl in Löffingen als auch in Dittishausen ist der Rodelhang präpariert. In Löffingen "An der Wanne" in Dittishausen am Skilift. Die Strecke ist jeweils 100 Meter lang.