Löffingen "Wer hier nicht läuft, verpasst etwas"

Löffingen-Reiselfingen. "Wer hier nicht läuft, verpasst etwas", informiert der Vorsitzende des FC Reiselfingen, Stefan Kringe, bei dem die Fäden der Veranstaltung zusammenlaufen. So sind der Vorstand und die Aktiven des FC Reiselfingen beim Jubiläumslauf gefragt. In Zukunft wird Christian Lumpe nach Roland Vogt als Hauptorganisator verantwortlich sein.

Nachwuchs im Mittelpunkt: Zum 20. Lauf an der Wutach wurde für die Kinder ein eigenes Motto ausgegeben "Bambinis kommen bei uns ganz groß raus". Die Läufer von morgen dürfen als Erste auf eine ausgesuchte Strecke von 400 Metern direkt am Sportplatz, den Startschuss gibt Bürgermeister Tobias Link. Die Kindergärten in der Raumschaft wurden angeschrieben, um Werbung für den Bambinilauf "Jahrgang 2011 und jünger" zu machen. Prämiert werden die drei größten Gruppen mit Geldpreisen. Zusätzlich erhält jedes Läufer-Kind eine Medaille, Urkunde und eine kleine Überraschung. Laufen, spielen, Spaß haben heißt es auch nach dem Lauf, so wird den Kindern extra ein Kinderprogramm geben mit Hüpfburg, Koordinationsspiele und erstmals Kinderschminken.

Schüler am Start: Für die Schüler U10 und U12 fällt um 15.10 Uhr der Startschuss für die Zwei-Kilometer-Strecke, die U14 und U16 starten auf die dreieinhalb Kilometer langen Strecken um 15.40 Uhr.