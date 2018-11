Löffingen "Wenn es hier funktioniert, klappt es überall"

"Ausverkauft" heißt es in den Hallen und Sälen, in denen Stephan Bauer auftritt, und so gab es auch in Löffingen keinen freien Platz mehr.

Zustimmung bekam der Kabarettist vor allem bei den Herren mit seiner Feststellung, weshalb die Treue bei den Pinguinen so einfach sei. "Die sehen halt alle gleich aus", scherzte er. Andererseits führten auch Maria und Josef schon eine offene Beziehung – wäre dies das Zukunftsmodell? Oder doch lieber die Ehe, um dann nach den ersten Ermüdungserscheinungen sich einer Seitensprung-AG anzuschließen? Wäre eine Abendabschlussgefährtin die ideale Lösung? Nicht nur bei den Herren, auch bei den Damen kreisten diese Gedanken im gesamten Raum.

Doch die Zuhörer kamen kaum dazu, den Gedanken zu Ende zu spinnen, Schlag auf Schlag schob der Kabarettist Pointen hinterher. Atemholen war kaum möglich, denn eine Lachsalve nach der anderen hallte durch die Tourist-Info. "Heiraten ist Dummheit aus Vernunft", stellte er denn fest.