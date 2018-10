Löffingen Weltladen steht zum Regenwald

Das Fällen des Regenwaldes vor allem wegen des Palmöls und des Sojaanbaus verändere nicht nur das Klima in Amazonien – 2005 gab es die größte Trockenheit, drei Jahre später eine der größten Überschwemmungen –, sondern auch in Europa. "Das große Amazonien ist auch unsere Wetterfabrik", so der Biologe und Forscher aus Freiburg, "wenn der Regenwald nicht mehr zu retten ist, gibt es bei uns in Europa trockene, heiße Sommer und Starkregen im Winter." Eine Entwicklung, die vor allem der Landwirtschaft große Probleme bereiten werde, wie man schon in diesem Jahr sehen konnte.

Doch der Regenwald habe noch viel mehr zu bieten, gerade in der Medizin sei er eine unerforschte Apotheke. So diene etwa das Drachenblut als Antiseptikum bei Durchfall oder Atemwegserkrankungen. Für den Erhalt des Regenwaldes kämpft auch der Löffinger Weltladen. So wird der Erlös des fairen Frühstücks dem Regenwald-Institut übergeben, damit dieses nicht nur Grundstücke erwerben, sondern darauf auch Reservate errichten kann. Derzeit werden Dörfer unterstützt, die aus dem wild wachsenden Kakao Schokolade herstellen.

Doch nicht nur der Laden unterstützt die Regenwald-Aktion durch den Verkauf fair gehandelter Produkte, auch der Verein setzt alles daran, den Regenwald dauerhaft zu schützen. "So kann jeder ein Stück Regenwald kaufen", ermuntern Irmela Herrenbrück und Kathrin Reppel-Knöpfle. In Löffingen hofft man auf viele Regenwald-Paten, um das Grundstück von zwölf Quadratkilometer im brasilianischen Bundesstaat Amazonas zu vergrößern. Als Nächstes möchte man die Waldbewohner zu einer nachhaltigen Waldnutzung animieren.